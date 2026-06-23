Путин потребовал решительной борьбы с терроризмом и криминалом

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин во вторник в Москве провел встречу с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, передает РИА «Новости».

Обращаясь к молодым офицерам, он подчеркнул ключевые задачи, которые стоят перед силовыми и правоохранительными структурами.

Глава государства заявил: «Нужно и дальше закреплять и развивать все положительные тенденции, решительно бороться с терроризмом и коррупцией, криминалом, обеспечивать законность, конституционный и общественный порядок, права и интересы граждан нашей страны».

Он напомнил, что эти задачи лягут на плечи будущих сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета, военной прокуратуры и ФСИН.

Путин отметил, что по многим направлениям работы этих структур достигнуты серьезные продвижения. По его словам, важно не только сохранить уже достигнутые результаты, но и последовательно развивать положительные тенденции в сфере безопасности и правопорядка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах заявил о необходимости жесткой борьбы с экстремизмом, радикализмом, террором и преступностью в период избирательной кампании.

В марте 2026 года Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры заявил о приоритетном внимании прокуроров к борьбе с терроризмом и экстремизмом.

В марте 2026 года Путин на заседании коллегии МВД сообщил об увеличении числа преступлений экстремистской направленности в стране за минувший год.