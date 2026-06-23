Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Власти Крыма сообщили об отмене всех спортивных мероприятий до 1 сентября
Власти Крыма временно отменили проведение всех спортивных состязаний и тренировок на территории полуострова в целях обеспечения безопасности участников.
Проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров приостанавливается в Крыму до 1 сентября в целях безопасности.
«С 11.00 22 июня до 00.00 1 сентября 2026 года на территории республики Крым приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет; проведение учебно-тренировочных мероприятий; проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий», – написала министр спорта республики Ольга Торубарова на своей странице во «ВКонтакте».
Кроме того, по словам министра, до особого распоряжения прекращается выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределами полуострова. Участие в подобных мероприятиях на территории Крыма также приостановлено. Торубарова подчеркнула, что данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, крымские власти временно прекратили размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.
Министерство просвещения организовало плановый вывоз школьников из международного центра «Артек».
Неделей ранее глава республики Сергей Аксенов ограничил ночное движение мототехники на полуострове.