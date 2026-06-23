Власти Крыма сообщили об отмене всех спортивных мероприятий до 1 сентября

Tекст: Ольга Иванова

Проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров приостанавливается в Крыму до 1 сентября в целях безопасности.

«С 11.00 22 июня до 00.00 1 сентября 2026 года на территории республики Крым приостанавливаются: проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет; проведение учебно-тренировочных мероприятий; проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий; проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий», – написала министр спорта республики Ольга Торубарова на своей странице во «ВКонтакте».

Кроме того, по словам министра, до особого распоряжения прекращается выезд спортсменов для участия в соревнованиях за пределами полуострова. Участие в подобных мероприятиях на территории Крыма также приостановлено. Торубарова подчеркнула, что данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности детей, спортсменов и всех участников спортивного процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крымские власти временно прекратили размещение детей в оздоровительных учреждениях региона до начала осени.

Министерство просвещения организовало плановый вывоз школьников из международного центра «Артек».

Неделей ранее глава республики Сергей Аксенов ограничил ночное движение мототехники на полуострове.