«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.23 комментария
Российская команда стала третьей в медальном зачете на ЧЕ по фехтованию
Команда России стала третьей в медальном зачете на ЧЕ по фехтованию
Российские спортсмены успешно выступили на европейском первенстве во Франции по фехтованию, обеспечив национальной сборной третье место в общем медальном зачете турнира.
Российская команда замкнула тройку сильнейших на европейских соревнованиях по фехтованию во Франции. В активе отечественных атлетов четыре награды разного достоинства, передает ТАСС.
Золото турнира досталось женской команде саблисток, занявшей первое место. В индивидуальных состязаниях серебряную медаль выиграла саблистка Яна Егорян.
Бронзовые награды турнира получили рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев.
В общекомандном зачете сборную опередили лишь итальянцы, завоевавшие четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, а также французы с тремя золотыми, пятью серебряными и двумя бронзовыми наградами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы. Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию во Франции. Международная федерация фехтования допустила отечественных спортсменов до участия в турнирах с национальной символикой.