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Шотландские фанаты опустошили бары Бостона после победы на ЧМ
Шотландские фанаты выпили почти все пиво в барах Бостона после победы на ЧМ
Болельщики футбольной сборной Шотландии настолько бурно отпраздновали победу над Гаити, что опустошили запасы пива в барах американского Бостона.
Болельщики шотландской футбольной сборной с размахом отметили победу своей команды над Гаити в первом матче чемпионата мира, передает РИА «Новости». В результате активных празднований во многих заведениях Бостона практически закончились запасы пенного напитка.
«На прошлой неделе шотландские футбольные фанаты устроили настоящий фурор в Бостоне: «Шотландская армия» захватила рестораны и пабы, совершив круг почета по городу после субботней победы над Гаити... Они также пили много пива. Настолько, что в некоторых бостонских барах оно закончилось», – говорится в сообщении американского телеканала NBC.
Владелец одного из местных пабов рассказал, что за четыре дня болельщики употребили в четыре раза больше алкоголя, чем в обычные праздничные периоды. Ему даже пришлось организовать экстренную доставку напитков. Управляющий другого заведения в беседе с Boston Globe отметил, что по объемам потребления пива это празднование можно сравнить с тремя Днями Святого Патрика, добавив, что за 30 лет работы не видел ничего подобного.
Матч между Шотландия и Гаити состоялся 14 июня в Бостоне и завершился победой шотландцев с преимуществом в один мяч. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа.
В стартовом матче турнира мексиканские футболисты победили сборную ЮАР со счетом 2:0.
В прошлом году двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поддержал идею возвращения продажи пива на спортивных аренах.