Европарламент одобрил торговую сделку с США

Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов

Tекст: Вера Басилая

Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о превращении гражданских кораблей в плавучие бомбы, передает РИА «Новости». По его словам, взрывные устройства своевременно обнаруживают и обезвреживают.

«Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», – подчеркнул Патрушев.

Помощник президента также обратил внимание на то, что западные страны рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. В связи с этим он указал на необходимость своевременного рассредоточения и поддержания высокой боевой готовности флота для противостояния различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.

Патрушев добавил, что российским морякам следует действовать решительно и перехватывать инициативу, навязывая свою волю противнику у его берегов. По его мнению, не стоит дожидаться появления сил НАТО у границ России, а необходимо самим присутствовать вблизи территорий вероятного противника.

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