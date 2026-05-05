    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 12:57 • Новости дня

    Отражена атака четырех летевших к Москве беспилотников

    Силы ПВО отразили атаку четырех летевших к Москве беспилотников

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО успешно предотвратили атаку четырёх беспилотников, летевших к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Атака четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, была успешно отражена силами противовоздушной обороны Минобороны, сообщил в Max Собянин.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее российские военные уничтожили три беспилотника на подлете к Москве.

    Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 289 украинских беспилотников с вечера понедельника до утра вторника.

    4 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Названа дата начала отключения отопления в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице стартует плавное отключение отопления в жилых и других зданиях из-за установившихся теплых погодных условий.

    Отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая, сообщает столичный комплекс городского хозяйства, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что специалисты приступят к поэтапному переводу системы теплоснабжения города на летний режим работы, поскольку температура наружного воздуха достигла необходимых показателей.

    По данным комплекса, отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов. В сообщении подчеркивается, что отключение будет проводиться поэтапно: сначала промышленные, затем административные, затем жилые здания, после чего школы, детские сады и лечебные учреждения.

    Жителям напоминают, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться в круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК», в Единый диспетчерский центр или управляющую компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Завершение отопительного сезона в 2026 году ожидается с конца апреля до середины мая в зависимости от региона и погодных условий. В России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.

    4 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.

    В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

    Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    5 мая 2026, 08:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевшие на российскую столицу утром во вторник беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сбито три дрона, на местах падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что за ночь над Москвой нейтрализовали третий БПЛА.

    Всего за этот период над страной уничтожили 289 дронов.

    5 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали второй направлявшийся к Москве дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй за ночь дрон ВСУ, направлявшийся к Москве, ликвидирован силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 1.20.

    Ранее Собянин сообщал о первом, ликвидированном в ночь на вторник БПЛА.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.

    5 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы столкнулись с невозможностью снять наличные в некоторых банкоматах из-за проблем с Сетью.

    В Москве наблюдаются сбои в работе некоторых уличных терминалов выдачи наличных на фоне ограничения работы сотовых сетей, передает РИА «Новости».

    При этом банковские отделения продолжают обслуживать клиентов в штатном режиме.

    Накануне крупные операторы связи предупредили жителей столичного региона о возможных перебоях с мобильным интернетом. Меры безопасности связаны с подготовкой к праздничным мероприятиям в период с 5 по 9 мая.

    На экранах неисправных устройств Сбербанка появляется сообщение: «Банкомат не работает. Воспользуйтесь другим банкоматом или обратитесь в офис». Также клиентам предлагается отсканировать специальный код для поиска ближайших доступных точек обслуживания. Аналогичные трудности зафиксированы и у терминалов Т-Банка.

    Напомним, москвичи утром во вторник столкнулись с невозможностью отправить смс.

    5 мая 2026, 00:50 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о ликвидированном на подлете к городу БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали на подлете к городу украинский БПЛА, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Позже стали известны подробности  отражения ночной атаки на Москву.


    4 мая 2026, 22:15 • Новости дня
    Собянин сообщил о трех сбитых летевших к Москве дронах

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером на подлете к столице за полчаса были уничтожены три беспилотника, обломки которых сейчас проверяют специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что в 21.13 был уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Затем в течение получаса были сбиты еще два дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    5 мая 2026, 05:54 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили третий за ночь беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, уничтожен средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов беспилотника работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в Max.

    До этого, столичный градоначальник сообщал о первом в ночь на вторник уничтоженном на подлете к столице БПЛА, а чуть позже – о втором.

    До этого в Москве зафиксировали за три дня 26 атак дронов.

    4 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    В Москве предсказали первую грозу из-за теплого воздуха со Средиземноморья

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время в столичном регионе ожидается первая гроза сезона на фоне потока теплого воздуха с юго-запада, а температура достигнет 27 градусов.

    Первую в этом году грозу в Москве и Подмосковье может принести теплый воздух, поступающий с юго-запада из района Средиземноморья, передает ТАСС. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Ожидается, что уже во вторник, 5 мая, в отдельных районах столицы и области возможны ливневые дожди, местами с грозами и шквалистым ветром.

    «Вынос теплого воздуха с юго-запада, из Средиземноморья, и продолжающийся его прогрев будут способствовать увеличению неустойчивости атмосферы и образованию кучево-дождевых облаков: дожди приобретут летний характер – кратковременный, ливневый и будут сопровождаться местами грозами и шквалистым усилением ветра», – сообщил собеседник агентства. По его словам, синоптики также прогнозируют кратковременные дожди.

    Температура воздуха во вторник днем в Москве составит 24-26 градусов, а в Подмосковье столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Ветер будет юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

    Предстоящая ночь также будет аномально теплой. В Москве температура составит 13-15 градусов выше нуля, по области от 10 до 15 градусов, при этом осадков не ожидается, а облачность останется переменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среднесуточная температура воздуха в Москве превысила 15-градусный критерий метеорологического лета. На понедельник в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 25 градусов. В апреле на европейскую часть России приходилось аномальное количество осадков, что более чем в два раза превышает климатическую норму.

    4 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Число пострадавших в массовой аварии на МКАД выросло до семи человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество пострадавших в аварии на 41-м километре МКАД увеличилось до семи человек, четверо из которых были госпитализированы, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    В департаменте, указали, что двое детей находятся в медцентре «Коммунарка», а взрослые пациенты доставлены в ГКБ №1 имени Пирогова и ГКБ №31, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Еще троим участникам ДТП врачи помогли на месте происшествия, поездка в больницу им не потребовалась. Погибших в результате инцидента нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной этой аварии стала неисправность тормозной системы грузовика. Изначально столичная Госавтоинспекция сообщила о четырех пострадавших.

    5 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Жители Москвы столкнулись с проблемами при отправке СМС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Москвы во вторник утром столкнулись с невозможностью отправить смс, спустя сутки после предупреждений операторов о временных ограничениях связи с 5 по 9 мая.

    Москвичи во вторник утром столкнулись с проблемами при отправке смс: сообщения не доходили до получателей. Пользователи отмечают, что сбой затронул значительное число абонентов различных мобильных операторов, передает РИА «Новости».

    Крупные телекоммуникационные компании, включая «Билайн», Т2 и «Мегафон», накануне предупреждали о возможных ограничениях передачи смс и мобильного интернета в период с 5 по 9 мая.

    Представители МТС добавили, что ограничения могут затронуть не только Москву, но и Подмосковье.

    Сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях со связью в период майских праздников.

    Временные ограничения доступа к сети планировались ради обеспечения безопасности граждан.

    4 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил он в Max.

    Ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    5 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Мобильный интернет заработал на улицах Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители столицы вновь получили привычный доступ к банковским приложениям и мессенджерам после временных ограничений связи ради безопасности.

    Доступ к сети в столичных районах начал восстанавливаться днем во вторник, передает РИА «Новости».

    Пользователи могут без проблем открывать сайты, пользоваться браузерами и онлайн-сервисами. Связь стабилизировалась в центре города, а также на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях метрополитена.

    Компании сотовой связи перестали рассылать абонентам предупреждения о возможных сбоях. Кроме того, задержанные ранее текстовые сообщения успешно дошли до получателей.

    Позднее в Минцифры подтвердили окончание блокировок. Представители ведомства пояснили, что ограничения вводились по соображениям безопасности, а сейчас доступ к ресурсам полностью восстанавливается.

    В понедельник операторы связи предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Утром 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами при отправке смс-сообщений.

    5 мая 2026, 13:35 • Новости дня
    Минцифры: Операторы заранее предупредят о новых ограничениях интернета в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские операторы связи заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений интернета в Москве по соображениям безопасности, заявило Минцифры.

    Операторы связи заранее оповестят абонентов о возможных повторных ограничениях мобильного интернета в Москве, если они будут введены по соображениям безопасности, передает Минцифры на платформе «Макс».

    Ранее ведомство сообщило, что временные блокировки мобильного интернета завершены, а доступ к онлайн-ресурсам восстанавливается. Домашний интернет и Wi-Fi в столице продолжают работать в штатном режиме.

    В сообщении министерства отмечается: «В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов». Это позволит жителям столицы заранее подготовиться к возможным перебоям в работе мобильного интернета.

    Как пояснил главный редактор Runet.News, IT-эксперт Владимир Зыков, при отсутствии мобильного интернета можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi в общественном транспорте, кафе, библиотеках, парках, МФЦ, торговых центрах и на вокзалах, передает РИА «Новости».

    Эксперт также напомнил о существовании городских сетей «Moscow WiFi_Free» и «MTS_WiFi_Free».

    При этом специалист предостерег пользователей от подключения к неизвестным сетям с названием «Free Wi-Fi». По его словам, мошенники могут создавать фальшивые точки доступа с похожими названиями, чтобы получить личные данные пользователей, такие как номер телефона, данные банковской карты или логины.

    Зыков советует не вводить важную информацию при использовании бесплатных сетей и всегда проверять точное название Wi-Fi у организации или на официальном сайте. Также рекомендуется внимательно следить за тем, от кого поступают коды подтверждения по смс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мобильный интернет в Москве заработал на улицах столицы после временных ограничений по соображениям безопасности.

    Минцифры решило согласовать оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов для доступа к социально значимым ресурсам в период отключения мобильного интернета.

    Жители Москвы и Подмосковья утром 5 мая столкнулись с проблемами при отправке СМС после предупреждений операторов о временных ограничениях связи с 5 по 9 мая.

    5 мая 2026, 14:01 • Новости дня
    Пьяный зацепер прокатился на подножке поезда московского метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения совершил экстремальную поездку на задней подножке последнего вагона поезда в столичной подземке, сообщили в прокуратуре города.

    Подозреваемым оказался мужчина 2006 года рождения, находившийся в момент инцидента в нетрезвом виде, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Прокуратура взяла под контроль привлечение любителя опасных развлечений к административной ответственности. За умышленное нарушение правил безопасности на транспорте молодому человеку грозит штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей или арест на срок до 10 суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд арестовал на 10 суток прыгнувшего на крышу поезда московского метро мужчину. В начале апреля полиция задержала проехавшего на сцепке вагонов от станции «Курская» до «Площади Революции» молодого человека.

    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    Часть банкоматов в Москве перестала работать из-за ограничений интернета

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит?

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все» – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

