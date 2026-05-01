    Как Европа увязла в спирали милитаризма
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Японский политик перед визитом в Россию рассказал о тайном послании от премьера
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    Экс-замглавы Минприроды Буцаев покинул Россию после отставки
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    1 мая 2026, 14:23 • Новости дня

    Жога назвал успешный пуск ракеты «Союз-5» заслугой уральских ученых

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Успешные испытания новейшего носителя «Союз-5» стали возможны благодаря передовым разработкам уральских инженеров в области космических систем управления, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

    Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога прокомментировал первые испытания перспективного носителя, передает ТАСС. Аппарат полпреда сообщил об успешной работе специалистов научно-производственного объединения автоматики из Екатеринбурга.

    «Это очередной важный результат труда сильной научной школы и мощного производственного сектора Урала», – заявил политик.

    Государственный деятель подчеркнул значительный вклад местных предприятий в развитие отечественной космонавтики. Уральские инженеры разработали новейшую систему управления для ракеты, применив самые передовые технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-5» штатно вывела габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой на расчетную суборбитальную траекторию. После успешного пуска Роскосмос модернизирует данный носитель для увеличения количества спутников.

    30 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»

    Роскосмос заявил об успешном испытательном пуске новой ракеты-носителя «Союз-5»

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию, сообщили в Роскосмосе.

    Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.

    По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.

    В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

    Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    30 апреля 2026, 12:49 • Новости дня
    На космодроме Восточный установили стенд для новейшего космического корабля
    На космодроме Восточный установили стенд для новейшего космического корабля
    @ Артем Пылаев/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В монтажно-испытательном корпусе завершилась сборка технологического комплекса с подъемными механизмами для предстартового обслуживания возвращаемого аппарата перспективного пилотируемого корабля.

    В монтажно-испытательном корпусе космодрома установлено оборудование для работы с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения, передает ТАСС.

    Информацию об этом подтвердили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

    «На Восточном смонтировали стенд для обслуживания и подготовки возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля нового поколения. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов космодрома Восточный смонтировали стенд для обслуживания и подготовки возвращаемого аппарата», – говорится в официальном сообщении.

    Новая конструкция включает подъемные механизмы, заправочные магистрали и системы управления. Также в ее состав входят агрегаты для подачи газов, жидкостей и электроэнергии, необходимые для предстартовой подготовки.

    В конце прошлого года стало известно о планах использовать ракеты семейства «Ангара» для вывода на орбиту различных аппаратов. Среди них орбитальная обсерватория «Спектр-УФ», модули перспективной Российской орбитальной станции и новый пилотируемый корабль для доставки экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на космодроме Восточный официально заработал стартовый стол для ракет семейства «Ангара».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал появление третьей пусковой площадки для легких носителей.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Эксперт Анпилогов: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Байтарек стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    Он убежден: так как Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на истинно суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – смеси несимметричного демитилгидрозина и азотного дидроксида. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример спикер.

    «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона», – конкретизирует Анпилогов.

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    30 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур

    Роскосмос: Ракета «Союз-5» совершила первый полет в рамках испытаний

    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

    Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний, передает ТАСС.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    Ранее Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5». В начале апреля «Союз-5» установили на стартовый стол Байконура.

    30 апреля 2026, 23:05 • Новости дня
    В Казахстане назвали историческим запуск ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре

    Минцифры Казахстана назвало историческим запуск ракеты-носителя «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заявили, что запуск новой ракеты среднего класса «Союз-5/Сункар» с 45-й площадки Байконура стал историческим для страны событием.

    Запуск ракеты-носителя «Союз-5/Сункар» с космодрома Байконур стал историческим событием для Казахстана, передает РИА «Новости».

    В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики подчеркнули, что запуск стал первым испытательным пуском новой ракеты среднего класса, созданной в рамках совместного проекта с Россией.

    В ведомстве сообщили, что в ходе летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени «Союз-5» отработали в штатном режиме, а макет полезной нагрузки был успешно выведен на расчетную траекторию. Это подтвердило полную готовность всей инженерной инфраструктуры комплекса для дальнейшего вывода Казахстана на мировой рынок космических услуг.

    Представители министерства заявили: «Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры».

    Проект реализуется совместным предприятием «СП Байтерек», отвечающим за развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры для новых ракет-носителей.

    Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.

    29 апреля 2026, 06:46 • Новости дня
    Ученый Сычев назвал невозможным высадку космонавтов на Венере

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Человечество никогда не сможет отправить людей на вторую планету от Солнца из-за невыносимых условий и колоссальной температуры на ее поверхности, заявил глава научного направления «Космическая биология» Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

    Отправка пилотируемой экспедиции на Венеру вряд ли когда-нибудь станет реальностью, сказал Сычев, передает РИА «Новости».

    «Что такое Венера? Венера – это 400 градусов на поверхности. А в атмосфере на высоте 60 километров порядка 40-60 градусов», – сказал Сычев.

    Помимо этого, исследователь прокомментировал прошлые сообщения об обнаружении химических соединений, потенциально указывающих на наличие органики в атмосфере. По его словам, подобные предположения о существовании там жизни остаются достаточно спорными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработка российского посадочного аппарата «Венера-Д» находится на этапе эскизного проектирования. Вице-президент РАН Сергей Чернышев анонсировал поиск следов древней жизни на этой планете.

    30 апреля 2026, 23:52 • Новости дня
    Роскосмос заявил о планах улучшить характеристики ракеты «Союз-5»

    Баканов: Характеристики ракеты «Союз-5» будут улучшаться

    Tекст: Вера Басилая

    Госкорпорация «Роскосмос» намерена модернизировать ракету Союз-5, чтобы увеличить количество спутников, выводимых на орбиту, после успешного первого пуска, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о намерении совершенствовать ракету «Союз-5» после первого успешного запуска с космодрома Байконур, который прошел 30 апреля в 21.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    «Будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту», – отметил Баканов.

    Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.

    Министерство цифрового развития Казахстана назвало этот старт историческим событием для республики.

    29 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Астронавт НАСА Дениз Бернхэм вошла в состав экипажа МКС-76

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский астронавт Дениз Бернхэм присоединится к российским космонавтам Петелину и Борисову в основной команде МКС-76, сообщили в Роскосмосе.

    Астронавт НАСА Дениз Бернхэм войдет в основной состав экипажа миссии МКС-76 вместе с космонавтами Роскосмоса Дмитрием Петелиным и Константином Борисовым. Информация об этом появилась на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, который входит в структуру Роскосмоса.

    Как уточняется на сайте, Бернхэм, Петелин и Борисов станут основным экипажем пилотируемого корабля «Союз МС-30». Запланировано, что этот экипаж отправится на Международную космическую станцию в рамках 76-й длительной экспедиции.

    Состав экипажа подтвержден официально, однако подробности о дате старта и задачах миссии пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная космическая станция изменила высоту своей орбиты для подготовки к прибытию нового экипажа и возвращению предыдущего на Землю.

    Ранее в НАСА назвали безупречным запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34». Напомним, в воскресенье грузовой корабль «Прогресс МС-34» отделился от ракеты и начал самостоятельный полет к МКС с 2,5 т грузов, включая новый скафандр «Орлан-МКС».

    28 апреля 2026, 17:34 • Новости дня
    Сильная вспышка класса M10 отмечена на Солнце

    Сильная вспышка продолжительностью в 23 минуты отмечена на Солнце

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Солнце 28 апреля зафиксировали мощную вспышку класса M1.0, продолжавшуюся 23 минуты в рентгеновском диапазоне, сообщили в Институте прикладной геофизики.

    Вспышка предпоследнего класса мощности была зарегистрирована на Солнце 28 апреля. В Институте прикладной геофизики сообщили, что событие произошло в 15:33 по московскому времени в группе пятен 4420 (N14W37), а продолжительность вспышки составила 23 минуты.

    Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в десять нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

    Подобные вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, отмечают учёные. Облака плазмы, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.

    Ранее на Солнце произошли две мощные вспышки класса М, отличавшиеся продолжительностью и местоположением. До этого, 24 апреля, на Солнце произошла вспышка класса Х2,5, которая стала самой сильной за последние 2,5 месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы фиксируют резкий рост активности светила.


    1 мая 2026, 01:59 • Новости дня
    Минцифры Казахстана заявило о новых проектах после старта «Союза-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Запуск новой ракеты «Союз-5» с модернизированной площадки Байтерек стал отправной точкой для будущих амбициозных космических инициатив, заявил председатель аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

    Председатель аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов заявил, что успешный старт ракеты «Союз-5» создал условия для реализации масштабных проектов в будущем, передает ТАСС.

    По его словам, событие стало результатом длительной совместной работы при поддержке президента Казахстана и правительств обеих стран. Оралмагамбетов подчеркнул, что стратегическое и технологическое партнерство, а также взаимное доверие позволили достичь этого результата.

    Он особо отметил, что запуск ракеты состоялся с полностью обновленного стартового комплекса Байтерек. В своей речи Оралмагамбетов назвал произошедшее «грандиозным событием» и поздравил Роскосмос и Россию с успешным запуском.

    Ранее новая российская ракета-носитель среднего класса «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени носителя отработали в штатном режиме.

    Роскосмос заявил о намерении улучшить характеристики ракеты «Союз-5».

    29 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Ученые в России разработали план обследования летящего к Земле астероида Апофис

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты Самарского университета и ИКИ РАН предложили использовать космическую обсерваторию «Спектр-РГ» для изучения астероида Апофис, который приблизится к планете в 2029 году.

    Исследователи Самарского университета имени Королева и Института космических исследований РАН подготовили проект обследования астероида Апофис, передает ТАСС.

    В апреле 2029 года небесное тело пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты – около 30 тыс. километров.

    «Ученые Самарского университета имени Королева и Института космических исследований Российской академии наук разработали простой и экономичный план исследовательской миссии к летящему в сторону Земли астероиду Апофис. В апреле 2029 года Апофис должен пройти мимо Земли на минимальном расстоянии – примерно в 30 тыс. км от поверхности нашей планеты. Согласно плану, ученые предлагают направить для изучения астероида космическую обсерваторию «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ»), запущенную в космос в 2019 году и оснащенную двумя рентгеновскими телескопами», – отмечается в сообщении университета.

    Специалисты смоделировали различные варианты миссии и определили оптимальную дату отправки обсерватории – 13 сентября 2028 года. К этому времени основная программа «Спектра-РГ» завершится, и у аппарата останется достаточно топлива для маневра. Через семь месяцев после старта обсерватория пролетит в 18 тыс. километров от Апофиса, что значительно ближе, чем во время предыдущих наблюдений.

    Заведующая кафедрой динамики полета Самарского университета Ольга Старинова пояснила, что использование действующей обсерватории позволит избежать затрат на создание нового аппарата. После завершения миссии «Спектр-РГ» сможет вернуться на прежнюю орбиту. Ученые также рассчитали альтернативный сценарий сближения на расстояние в несколько сотен километров, требующий многократного включения двигателей. Результаты исследования опубликованы в научных журналах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астроном Сергей Язев исключил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей весной 2029 года.

    Ученый Натан Эйсмонт предложил использовать российский аппарат «Спектр-РГ» для предотвращения космических угроз.

    30 апреля 2026, 10:18 • Новости дня
    Астрономы: Россияне увидят цветочную Луну

    Ученые ИКИ РАН сообщили о цветочном полнолунии в ночь на 2 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Жители всех регионов России смогут наблюдать редкое астрономическое явление – цветочное полнолуние, которое появится на небе в начале мая.

    В ночь на 2 мая над территорией страны взойдет цветочная Луна, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Наблюдать за спутником Земли будет легко, поскольку он появится невысоко над горизонтом.

    Специалисты советуют найти точку захода Солнца и развернуться в противоположную сторону на 180 градусов. Чтобы в полной мере насладиться зрелищем, потребуется чистый вид на восток без высоких деревьев и зданий.

    В конце месяца, 31 мая, ожидается еще одно необычное явление – голубая Луна. Это название связано не с цветом спутника, а с английским выражением, означающим крайне редкое событие.

    Сразу два полнолуния в один календарный месяц случаются нечасто из-за интервала в 29,5 суток. В последний раз подобное происходило в августе 2023 года, а следующее такое совпадение астрономы прогнозируют только в декабре 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году жители разных российских регионов наблюдали полную сентябрьскую Луну оранжево-красного цвета. В ночь на 7 сентября над Евразией взошла редкая Кукурузная Луна.

    Летом россияне увидели первое летнее полнолуние под названием Клубничная Луна.

    29 апреля 2026, 06:25 • Новости дня
    CAS Space завершила строительство завода космических ракет в Китае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайская частная космическая компания CAS Space завершила строительство завода по производству ракет-носителей Kinetica-2 («Лицзянь-2»), сообщает китайское государственное издание Global Times.

    Частная китайская компания CAS Space завершила строительство завода по производству ракет-носителей Kinetica-2 («Лицзянь-2») в городе Шаосин в провинции Чжэцзян, пишет РИА «Новости» со ссылкой на китайское издание Global Times.

    В компании сообщили, что новое предприятие полностью готово к эксплуатации и рассчитано на выпуск до 12 ракет в год при полной загрузке. Планируется, что на проектную мощность завод выйдет в течение трех-пяти лет.

    Первый успешный запуск ракеты-носителя «Лицзянь-2 Y1» состоялся 30 марта: аппарат вывел на орбиту три спутника. Ракета имеет длину 53 метра, стартовую массу 625 тонн и стартовую тягу 753 тонны. «Лицзянь-2» способна выводить до 8 тонн груза на солнечно-синхронную орбиту на высоте 500 километров и до 12 тонн – на низкую околоземную орбиту на высоте 200 километров.

    По данным издания, по итогам 2025 года частный космический сектор Китая продемонстрировал быстрый рост, проведя 50 запусков, что составило 54% от всех космических запусков в стране за прошлый год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая ракета-носитель Kinetica-2 в Китае совершила дебютный полет.

    Ракета-носитель Kinetica-1 компании CAS Space вывела на орбиту два китайских и один пакистанский спутник дистанционного зондирования Земли.

    Китай за последние пять лет существенно расширил площади заводов по производству ракет на 2 млн кв. метров.

    29 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    Ученые зафиксировали семь групп пятен на солнечной стороне

    Астрономы ИКИ РАН выявили семь групп пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    На обращенной к Земле стороне Солнца образовались семь групп пятен, однако происходящие в них вспышки преимущественно слабые и не несут угрозы.

    Семь групп пятен находятся на обращенной к Земле стороне Солнца, но происходящие в них вспышки преимущественно слабые, энергия растрачивается, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.

    На Солнце продолжается всплеск активности, пиком которого стали две мощные вспышки 24 апреля. Сейчас на видимой стороне светила находится семь групп солнечных пятен. Одна из них классифицирована по высшей категории опасности. Общие запасы вспышечной энергии на звезде за последние сутки незначительно снизились.

    За прошедшие сутки зафиксировано более 20 вспышек слабого и среднего уровня. Звезда работает в режиме сжигания энергии во множестве небольших событий. Признаков перехода в стадию накопления энергии на сильные вспышки пока не наблюдается, хотя вероятность их возникновения оценивается в 20-30%.

    Почти все активные центры сейчас сосредоточены в северном полушарии Солнца. Текущая геомагнитная обстановка остается спокойной, ожидается лишь слабое воздействие от очередной корональной дыры. На майские праздники прогнозируется полностью спокойный десятидневный период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 апреля на Солнце произошла сильнейшая за два с половиной месяца вспышка высшего балла Х2,5.

    На следующий день специалисты зафиксировали два мощных выброса плазмы класса М в разных группах пятен.

    Позже ученые зарегистрировали еще одно сильное событие предпоследнего класса мощности продолжительностью 23 минуты.

    30 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    Прибор «Солнце-Терагерц» прошел испытания перед установкой на МКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский прибор «Солнце-Терагерц» для научного эксперимента, который поможет раскрыть причины возникновения солнечных вспышек и прогнозировать их появление, успешно прошел все испытания на борту МКС и готовится к монтажу на поверхности станции, сообщили в пресс-службе Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН).

    Российский научный прибор «Солнце-Терагерц», предназначенный для изучения солнечных вспышек, успешно прошел все испытания на борту Международной космической станции и готовится к установке на внешней поверхности станции, передает ТАСС.

    В пресс-службе Физического института им. П. Н. Лебедева РАН сообщили, что испытания проводились с помощью специального программного обеспечения, разработанного учеными института.

    Для функционирования прибора космонавты заранее проложили коммуникационные кабели, связывающие бортовой компьютер МКС с двухосной платформой наведения, на которой будет размещено устройство. Эта платформа обеспечит непрерывное наведение «Солнце-Терагерц» на Солнце в течение всего дневного участка орбиты станции.

    Монтаж оборудования на служебный модуль станции намечен на 27 мая, когда российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев совершат выход в открытый космос. Сам прибор весит 47 кг и состоит из восьми детекторов, каждый из которых фиксирует излучение в своем частотном диапазоне от 0,4 до 12 терагерц. Ожидается, что полученные данные позволят ученым глубже понять причины возникновения солнечных вспышек и точнее прогнозировать их появление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» и оборудованием для эксперимента «Солнце-Терагерц» стартовала с космодрома Байконур в марте 2026 года.


    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    Женщина рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    Глава Эстонии исключил возможность переговоров с Путиным
    Режиссер-иноагент Таланкин лишился статуэтки «Оскара» после досмотра в США
    Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
    Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США

    «Наиболее жесткий сценарий – ценовая война»

    Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Среди возможных сценариев есть и резкий обвал цен на нефть, и масштабная ценовая война. О том, что за конфликт предшествовал такому решению ОАЭ и к каким последствиям для рынка и для самого ОПЕК это может привести, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал президент Центра ближневосточных исследований и эксперт НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. Подробности

    Враги досрочно празднуют победу над президентом Сербии

    По Белграду ходят слухи, будто президенту Сербии Александру Вучичу недолго осталось: Евросоюз его дожал, нашел слабое место, уговорил уйти и выполнить требование уличной оппозиции о досрочных выборах, ради которых студенты периодически ставят сербскую столицу на уши. Как на самом деле? Подробности

    Самый дорогой истребитель России усилен дешевым боеприпасом

    Украинская разведка бьет тревогу: российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новый образец вооружений. Что представляет собой крылатая ракета С-71К «Ковер», чем она напоминает знаменитые бомбы с УМПК – и почему она так опасна для ВСУ? Подробности

    ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник

    Владимир Зеленский не успел отпраздновать решение ЕС о кредите в 90 млрд евро, как перед ним возникла новая проблема – более серьезная, чем вето Венгрии и Словакии. Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами. Почему Брюссель ужесточает требования к украинскому руководству и сможет ли Зеленский их саботировать? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

