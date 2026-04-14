Работодатели смогут увольнять иностранцев при превышении региональных квот

Tекст: Катерина Туманова

«С 1 марта 2026 года появилось новое основание для увольнения иностранного сотрудника. Данные изменения позволяют увольнять иностранных сотрудников, работающих по трудовому договору, если общая численность таких работников превышает ограничения, предусмотренные в конкретном регионе», – рассказала она РИА «Новости».

Эксперт пояснила, что квоты на привлечение иностранной рабочей силы определяются нормативными актами субъектов России, а значит, в разных регионах параметры могут отличаться. В Москве и Петербурге такие ограничения действуют для ряда отраслей, включая строительство, сельское хозяйство и торговлю.

Леонова подчеркнула, что работодатели обязаны самостоятельно следить за соблюдением действующих квот. В случае нарушения компания должна привести численность иностранных работников в соответствие требованиям региона.

Если работодатель не выполнит это требование, ему грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей либо приостановка деятельности до 90 дней, уточнила эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сообщалось, что расширили перечень оснований для увольнения иностранного работника.