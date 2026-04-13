Российское общество «Знание» открыло прием заявок на шестой сезон премии
Российское общество «Знание» объявило о начале приема заявок на шестой сезон национальной просветительской награды, который продлится до сентября 2026 года.
Заявки на участие в проекте «Знание.Премия», реализуемом в рамках национального проекта «Молодежь и дети», будут приниматься на официальном сайте до сентября 2026 года. Номинировать можно себя, различные проекты, компании и людей, внесших значительный вклад в просвещение в 2025–2026 годах.
В этом сезоне предусмотрено 16 номинаций, среди которых две новые. Одна из них приурочена к Году единства народов России и направлена на поддержку проектов, укрепляющих межнациональное единство через традиционные ценности.
Вторая новая номинация носит имя Сергея Вавилова, первого председателя правления Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, и предназначена для поощрения многолетней интенсивной лекторской деятельности.
«Уже пять лет «Знание.Премия» выделяет лучших просветителей страны и демонстрирует, как высоко их труд ценится обществом и государством. В юбилейном сезоне награду получили рекордные 210 человек, церемонии впервые прошли во всех регионах России. Мы показали россиянам, что в ряды просветителей сегодня входят не только педагоги, но и герои СВО, олимпийские чемпионы, космонавты, главы регионов. Мы гордимся нашими номинантами и готовы отметить достойных просветителей в новом сезоне», – заявил заместитель гендиректора общества «Знание» Кирилл Хвиль.
Экспертный совет выберет лучших просветителей и проекты в каждом регионе России, после чего сформирует федеральный шорт-лист. С 2025 года в конкурсе могут участвовать соотечественники, проживающие за рубежом. Кроме того, для граждан других стран предусмотрена номинация «Иностранный просветитель года», отмечающая тех, кто объективно освещает исторические факты о России и борется с фальсификациями. За пять предыдущих сезонов премия собрала почти 66 тыс. заявок из 89 российских регионов и 79 зарубежных государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Москве наградили лауреатов юбилейного сезона просветительской премии.