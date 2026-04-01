Анонсировано обращение президента Ирана к народу США
Al Hadath: Пезешкиан обратится к народу США в ближайшие часы
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ближайшее время выступит с обращением к гражданам Соединенных Штатов, сообщил телеканал Al Hadath.
По данным Al Hadath, обращение главы Ирана запланировано в течение ближайших нескольких часов, передает ТАСС.
Ранее Пезешкиан заявил о готовности искать выход из конфликта с США и Израилем при условии гарантий прекращения атак.
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что Иран сформулировал четыре ключевых требования к США и Израилю, включая компенсацию ущерба и гарантии предотвращения новых конфликтов.