БПЛА уничтожен ночью в Ростовской области

Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.0 комментариев
Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.2 комментария
Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.11 комментариев
Эксперт Джерелиевский: Первый после паузы удар по энергетике Украины стал наиболее эффективным
«Пауза в ударах по энергетическим объектам Украины принесла России два важных результата. Первый – дипломатический. Мы продемонстрировали прежде всего США нашу готовность рассматривать варианты мирного дипломатического урегулирования конфликта», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.
Второй результат – военный, продолжил он. «Мы получили возможность подготовиться к новой атаке: накопить некоторые силы, определить цели и возможный ущерб противнику», – уточнил собеседник. Аналитик объясняет: требуется расставить приоритеты, чтобы эффективно выполнить задачу по разрушению украинской энергетической схемы.
«Важно иметь объективные данные о том, как в действительности складывается ситуация в энергетике противника, потому что сам он зачастую преувеличивает масштабы повреждений в надежде, что мы не нанесем повторный удар. Помогает нашим военным техническая и, конечно, агентурная разведка», – уточнил Джерелиевский.
По его словам, небольшой перерыв дал военному руководству России время, чтобы провести все необходимые работы. «Другими словами, никакие военные задачи не потеряны и не упущены. Наоборот, повторю, мы получили возможность оценить ситуацию и сделать удары более адресными и выверенными», – подчеркнул аналитик.
Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.
В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.
Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.
Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.
Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».
В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.
Откаты экс-руководству Курской области превысили 20 млн рублей
По версии следствия, чиновники через посредника Дмитрия Шубина получали откаты от руководителя компаний-подрядчиков Виктора Головченко за госконтракты на ремонт школ и строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной. Суммарно, как утверждается, им было передано почти 13 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Согласно материалам дела, суммы за покровительство и своевременную оплату работ передавались лично и доставлялись в администрацию области на Красной площади Курска.
В числе новых эпизодов фигурирует депутат Курской областной думы Максим Васильев, чья фирма стала подрядчиком на строительство двух взводных опорных пунктов для погранслужбы ФСБ за 192,647 млн руб. В качестве отката, как говорится в обвинении, Дедову и Смирнову поступило еще 8 млн рублей.
Следствие отмечает, что объекты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности. В показаниях сотрудников ФСБ говорится о «ужасном» состоянии объектов.
В ходе следствия Смирнов и другие фигуранты указывали на возможную причастность к коррупции экс-губернатора Романа Старовойта. После отставки с поста министра транспорта в июле 2025 года он покончил с собой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дедов на заседании Ленинского суда заявил о полном переводе откатов по строительству фортификаций Смирнову. В сентябре 2025 года Смирнов сознался в получении взяток. Следственные органы установили обстоятельства смерти экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта.
Политолог Рар: Европа пойдет на самые радикальные меры в финансировании Украины
«Европейцам все труднее находить в своих бюджетах деньги на поддержку Украины. В ЕС нет консенсуса по этому вопросу. Замороженные российские активы в Бельгии решили не трогать, а США отказываются быть главным донором. Кроме того, откладывается ускоренное принятие Украины в Евросоюз», – напомнил германский политолог Александр Рар.
«При этом, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и ряд других европейских политиков обещают Киеву помощь, чтобы не допустить поражение ВСУ на фронте. Европа расценит это фиаско, как свое собственное. Думаю, Брюссель пойдет на самые радикальные меры, чтобы изыскать средства для Киева. Надежды возлагаются, в том числе, на Германию, как самую богатую страну региона», – продолжил он.
«Вместе с тем, политика ЕС в отношении Киева вызывает все больше вопросов. Почему Брюссель не ищет дипломатическое решение украинского кризиса? Почему он делает ставку на продолжение конфликта, в котором Украина не в состоянии победить? Впрочем, ряд западных СМИ тиражирует идею о том, что после разгрома ВСУ российская армия якобы двинется на Европу. Эти угрозы используются для обоснования того, почему европейским странам нельзя жалеть денег на поддержку украинской стороны», – заметил спикер.
Ранее постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к единому мнению относительно механизма предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейский источник. «Работа над дальнейшим компромиссом продолжается с целью заключения соглашения в ближайшие дни», – сказал собеседник агентства.
Политическое решение о кредитовании Киева на период 2026–2027 годов было принято на саммите ЕС еще в декабре прошлого года. Киев рассчитывает получить первый транш в апреле. Но его исполнение тормозится из-за согласования пакета законодательных норм. Еврокомиссия установила условие, по которому большая часть средств должна быть потрачена на покупку европейского оружия.
На этом фоне произошли разногласия между Берлином и Парижем, сообщает Politico. «Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией, стремясь обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие». Пятая республика же ведет активную кампанию за то, чтобы предоставить льготные условия военным компаниям Евросоюза для укрепления оборонной промышленности блока.
Берлин отверг предложение французского лидера Эммануэля Макрона о преференциях для европейских фирм. ФРГ требует такого режима для компаний из стран, оказавших «наибольшую финансовую поддержку Киеву». Газета ВЗГЛЯД писала, что деньги для Украины разрывают Евросоюз изнутри, и этот раскол выходит даже за пределы Европы.
Колесник: ВСУ стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями
«Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», – заявил депутат, передает «Газета.Ru».
Колесник считает, что российские военные эффективно отвлекают силы ВСУ от попыток продвижения вглубь российских регионов, одновременно нанося удары по энергетической инфраструктуре на Украине.
Он добавил, что пока украинские военные заняты защитой и восстановлением своей энергетики после российских ударов, российские подразделения могут проводить зачистки в приграничных районах.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как они могут выглядеть и где вероятно их проведение.
Рютте заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине появятся иностранные военные контингенты, передает РИА «Новости».
В ходе выступления в Верховной раде Украины Рютте отметил, что как только будет заключено соглашение о мире, «сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился».
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начал визит на Украину с обращения к депутатам Верховной рады.
Ранее он сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей.
После применения российского комплекса «Орешник» Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.
Политолог Шеслер: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт
«Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.
По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.
«Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.
Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.
По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.
Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.
«Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.
Кличко сообщил об отключении тепла в Дарницком и Днепровском районах Киева
Два района Киева – Дарницкий и Днепровский – практически полностью остались без отопления, передает РИА «Новости».
Мэр города Виталий Кличко уточнил: «Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла... Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения», – написал он в своем Telegram-канале.
Ситуация осложняется энергетическим кризисом, который продолжается в украинской столице. Ранее городская администрация разрешила жителям перемещаться до так называемых «пунктов несокрушимости», где можно согреться и зарядить устройства, даже несмотря на действие комендантского часа.
Кличко уже дважды обращался к киевлянам с призывом по возможности покинуть город из-за сложной ситуации с энергоснабжением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аномально холодная погода усугубляет ситуацию с энергоснабжением на Украине.
В конце прошлой недели мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к перебоям с электричеством и водой.
Между тем экс-тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко избил коммунальщика на фоне отсутствия отопления.
Кроме того, глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает ТАСС.
При этом в Одесской области Украины воздушная тревога уже снята. Сирены продолжают работать только в Днепропетровской и Харьковской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове и Сумах прогремели взрывы. В ночь на вторник в ответ на террористические атаки ВСУ российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК противника и используемым в его интересах объектам энергетики. В Киеве, Харькове и других областях были зафиксированы массовые отключения тепла и света.
«Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.
Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.
Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.
Кроме того удары наносились по местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в канале Max Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 99 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 076 беспилотников, 649 ЗРК, 27 459 танков и других бронемашин, 1 657 боевых машин РСЗО, 33 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 53 553 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили по три пусковые установки РСЗО HIMARS и ЗРК С-300.
в выходные ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.
ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.
В перечне фигурируют граждане Колумбии, Швеции, Аргентины, Бразилии, США, Британии, Франции, Испании, Туркмении, Норвегии, Японии, Бельгии, Австралии, Германии и Дании, передает РИА «Новости».
По словам хакеров, после расформирования «Интернационального легиона» в Сухопутных войсках Украины поток иностранных наемников резко увеличился в подразделения ГУР.
«Иностранцы все также прибывают в Киев и проходят оформление в киевском ТЦК, а документы направляются в ГУР», – говорится в сообщении. Beregini уточнили, что полученные ими списки были составлены за последние несколько месяцев в одном из районных территориальных центров комплектования Киева.
В доступных данных содержатся персональные сведения наемников: номера воинских частей, паспортные данные, идентификационные номера, занимаемые должности и звания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская хакерская группа KillNet презентовала интерактивную карту MATRIX, отображающую цеха по производству беспилотников для ВСУ. Хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к данным о закупках антидроновых комплексов Piranha украинскими военными частями. Участники группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у берегов Турции.
Власти США и европейских государств согласовали с Киевом порядок действий при возможном срыве мирных договоренностей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.
Документ предполагает жесткую реакцию союзников вплоть до прямого участия западных воинских контингентов.
Отмечается, что замысел обсуждали украинские, европейские и американские чиновники в декабре и январе. План предполагает «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия».
В первые 24 часа после гипотетического нарушения режима тишины последует лишь дипломатическое предупреждение. Если боевые действия продолжатся, спустя 72 часа в конфликт могут вмешаться силы так называемой коалиции желающих, включая армию США.
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы альянса направить военных на Украину сразу после заключения мира. По его словам, западные силы обеспечат поддержку на суше, море и в воздухе.
Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу». Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Как сообщает ТАСС, в результате атаки зафиксированы серьезные повреждения на одном из инфраструктурных объектов региона. Губернатор уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы и идет уточнение последствий обстрела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области принимают срочные меры по усилению безопасности приграничных районов после резкого роста числа погибших среди мирных жителей с начала 2026 года. Всего с начала года в регионе в результате обстрелов погиб 21 мирный житель и получили ранения 98 человек, среди которых шесть детей.
Стокгольм и Копенгаген заказали для Киева у компании BAE Systems зенитный артиллерийский комплекс Tridon Mk2 на сумму 2,7 млрд крон, что превышает 301 млн долларов, передает ТАСС.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном пояснил, что данный комплекс способен сбивать беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.
«Это очень успешная и быстро развивающаяся система от шведской оборонной промышленности», – заявил Йонсон.
Производствово установок уже началось, а поставки будут осуществляться непосредственно на Украину. Срок поставки оценивается примерно в один год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, поскольку ожидает поставки для собственных нужд.
Генсек НАТО Рютте выступил перед полупустым залом украинской Рады
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил перед полупустым залом Верховной рады, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которую вел украинский телеканал «Рада». Агентство отмечает, что значительная часть мест в парламенте оставалась незанятой.
В январе депутат Ярослав Железняк уже сообщал о новом антирекорде по числу парламентариев в Раде. По его данным, из 450 предусмотренных Конституцией Украины депутатов в начале года осталось только 393.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начал визит на Украину с обращения к депутатам Верховной рады.
Во время выступления он заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника от стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.
Ранее Рютте отметил, что главная задача Киева – не победа, а выживание.