Фигуристку Костылеву лишили стипендии академии Плющенко за поведение матери

Tекст: Денис Тельманов

Фигуристку лишили ежемесячной стипендии, которая составляла 65 тыс. рублей. Как сообщила менеджер по делам фигуристки и методист академии Елена Благодерова, причиной стало нарушение условий договора матерью спортсменки Ириной Костылевой, передает РИА «Новости».

По словам Благодеровой, мать спортсменки неоднократно критиковала руководство академии, а также оскорбляла других фигуристов и их родителей в соцсетях. Договор на получение стипендии включал запрет на негативные высказывания о школе и на тренировки на других катках.

«И если воронежский лед еще все могли пережить, то негатив на людей, которые сделали для них столько добра, никто уже не собирался прощать», – заявила Благодерова, добавив, что юристы направили документ о расторжении договора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о решении родителей чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой покинуть его группу.