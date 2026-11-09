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Фигуристку Костылеву лишили стипендии академии Плющенко за поведение матери
Руководство академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» лишило стипендии двукратную чемпионку России среди юниоров Елену Костылеву из-за негативных высказываний ее матери в соцсетях.
Фигуристку лишили ежемесячной стипендии, которая составляла 65 тыс. рублей. Как сообщила менеджер по делам фигуристки и методист академии Елена Благодерова, причиной стало нарушение условий договора матерью спортсменки Ириной Костылевой, передает РИА «Новости».
По словам Благодеровой, мать спортсменки неоднократно критиковала руководство академии, а также оскорбляла других фигуристов и их родителей в соцсетях. Договор на получение стипендии включал запрет на негативные высказывания о школе и на тренировки на других катках.
«И если воронежский лед еще все могли пережить, то негатив на людей, которые сделали для них столько добра, никто уже не собирался прощать», – заявила Благодерова, добавив, что юристы направили документ о расторжении договора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о решении родителей чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой покинуть его группу.