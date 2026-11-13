Глава МИД Чехии описал идеального кандидата для переговоров с Россией

Глава МИД Чехии призвал выбрать приемлемого для России переговорщика от ЕС

Tекст: Вера Басилая

Мацинка в интервью CT24 заявил, что европейский посланник должен с уважением относиться к Западу и одновременно понимать Восток, передает «Газета.Ru».

«Нельзя назначить кого-то зашоренного, с кем Россия никогда не будет разговаривать, или того, кому не доверяет Украина», – заявил Мацинка.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила готовность представлять Европу на переговорах с Москвой. По ее словам, соответствующие договоренности были достигнуты в 2024 году при назначении на руководящие должности внутри европейских структур.

Комментируя недовольство ее кандидатурой со стороны России, Каллас отметила, что это не должно быть проблемой для Европы, поскольку каждая сторона имеет право самостоятельно выбирать своих представителей.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.