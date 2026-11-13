Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Экс-главе Минкомсвязи Никифорову пригрозили банкротством
Экс-главе Минкомсвязи Никифорову пригрозили банкротством за долг 160 млн рублей
АО «Вега инвест» намерено обратиться в суд с заявлением о признании банкротом бывшего министра связи Николая Никифорова с суммой требований 160,3 млн рублей.
Об этом рассказала адвокат, управляющий партнер московской коллегии адвокатов RUBICON Виктория Шевцова, передает ТАСС.
«В свою очередь также связанное с Никифоровым АО «Иннополис тех», к которому должны были перейти все долги кредиторов, уже ожидает процедура банкротства – в Арбитражном суде Татарстана рассматривается заявление налогового органа о банкротстве этой компании. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 17 ноября», – сказала адвокат.
По ее словам, кредиторы и вкладчики финансовой пирамиды «Финико» опасаются, что после признания Никифорова банкротом получить свои деньги им будет крайне трудно. В структуре самой компании «Иннополис тех» также произошли изменения. В июне 2026 года ООО прекратило деятельность путем преобразования в одноименное АО. До этого Никифорову принадлежало 67% капитала, сведения о нынешних акционерах не раскрываются.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Александра Чуркина к АО «Иннополис тех» о взыскании долга в размере 350 тыс. долларов.
Мещанский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Никифорова по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он был одним из создателей финансовой пирамиды «Финико», вкладчикам которой обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими по делу признаны около 8 тыс. человек, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет заподозрил бывшего главу Минкомсвязи в бегстве в ОАЭ.
Защита Николая Никифорова в прошлом месяце обжаловала его заочный арест.
Суд заочно арестовал экс-министра в сентябре.