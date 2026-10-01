Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин предрек провал попыткам Запада создать железный занавес
Президент Владимир Путин выразил абсолютную уверенность в неминуемом крахе любых западных инициатив по возведению нового железного занавеса против России.
Глава государства подчеркнул бесперспективность изоляционной политики западных стран, передает РИА «Новости». «Любая попытка создать новый железный занавес неизбежно закончится провалом», – заявил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
Президент также обратил внимание на то, что инициатором возведения искусственных преград выступает исключительно Запад, тогда как Москва совершенно не стремится к самоизоляции.
«Что касается нового железного занавеса, ну так это не мы. Это западное сообщество сейчас пытается повесить этот занавес. Они же это делают», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Словакия выступила против изоляции России от Евросоюза новым «железным занавесом».
Весной словацкий премьер-министр Роберт Фицо на встрече с Владимиром Путиным заявил о возрождении барьеров времен холодной войны.
Летом глава МИД Сергей Лавров предостерег западные страны от создания новой Берлинской стены на Украине.