Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин констатировал разрушение сталелитейной отрасли Украины
Путин: Из-за ответных ударов России Украина лишилась сталелитейной отрасли
Российские ответные удары по экономике Украины привели к фактическому исчезновению украинской сталелитейной отрасли, заявил президент Владимир Путин.
Удары вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесли ущерб экономике России, однако последовали ответные меры со стороны Москвы. Об этом Путин сообщил на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.
Глава государства пояснил, что целями украинских атак на гражданские объекты было нанесение экономического урона России. По оценкам властей, потери составили около 1% ВВП.
В результате зеркального ответа российские войска начали наносить удары по объектам, имеющим важное значение для украинской экономики. По словам президента, теперь у Украины, по их собственному признанию, отсутствует металлургическая промышленность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федерация металлургов Украины подтвердила прекращение выпуска стали в стране.
На прошлой неделе оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК».
Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов.