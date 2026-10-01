Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.0 комментариев
Елена Мельвиль стала гендиректором музея-заповедника «Царицыно»
Гендиректором музея-заповедника «Царицыно» в Москве назначена Елена Мельвиль
Генеральным директором столичного музея-заповедника «Царицыно» назначена Елена Мельвиль, сообщили в департаменте культуры Москвы.
Елена Мельвиль заняла должность генерального директора московского музея-заповедника «Царицыно», сообщил столичный департамент культуры в «Максе».
На этом посту новый руководитель сменит Елизавету Фокину, которая возглавляла учреждение с 2016 года.
В июле Мария Баландина возглавила Музей Москвы.
В январе новым директором Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова.
Президент России Владимир Путин назвал музеи важнейшим инструментом передачи исторической памяти новым поколениям, отметив значимую роль граждан в их создании.