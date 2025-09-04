Неизвестные украли часы из хранилища Алена Делона во Франции

Стало известно о краже часов Bulgari из резиденции Алена Делона

Tекст: Денис Тельманов

Информация о краже поступила от журнала Paris Match. Старший сын покойного актера Антони Делон сообщил жандармерии округа Монтаржи о пропаже часов Bulgari Octo Finissimo из семейного хранилища площадью 200 кв. метров в резиденции в коммуне Души.

По словам Антони, к пропаже могли быть причастны 15 человек, участвовавших в недавней встрече по вопросам наследства. Камеры слежения в помещении отсутствовали, а воспользоваться ключом имели возможность все присутствующие. Последним помещение покидал младший сын Ален-Фабьен Делон, но подозреваемых пока нет.

Часы имели для семьи особое значение, так как актер часто носил их в последние годы. Издание отмечает, что утрата переживается наследниками особенно тяжело.

Также Paris Match напоминает, что сейчас между наследниками продолжаются судебные разбирательства: Ален-Фабьен намерен оспорить завещание, по которому сестра Анушка получила половину 50-миллионного состояния, а братья – по четверти. Адвокат утверждает, что в момент составления завещания актер якобы не был вменяем.

