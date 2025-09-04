Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.3 комментария
Неизвестные украли часы из хранилища Алена Делона во Франции
Стало известно о краже часов Bulgari из резиденции Алена Делона
Люксовые часы марки Bulgari стоимостью 17 тысяч евро были похищены из хранилища известного актера в его доме в Души.
Информация о краже поступила от журнала Paris Match. Старший сын покойного актера Антони Делон сообщил жандармерии округа Монтаржи о пропаже часов Bulgari Octo Finissimo из семейного хранилища площадью 200 кв. метров в резиденции в коммуне Души.
По словам Антони, к пропаже могли быть причастны 15 человек, участвовавших в недавней встрече по вопросам наследства. Камеры слежения в помещении отсутствовали, а воспользоваться ключом имели возможность все присутствующие. Последним помещение покидал младший сын Ален-Фабьен Делон, но подозреваемых пока нет.
Часы имели для семьи особое значение, так как актер часто носил их в последние годы. Издание отмечает, что утрата переживается наследниками особенно тяжело.
Также Paris Match напоминает, что сейчас между наследниками продолжаются судебные разбирательства: Ален-Фабьен намерен оспорить завещание, по которому сестра Анушка получила половину 50-миллионного состояния, а братья – по четверти. Адвокат утверждает, что в момент составления завещания актер якобы не был вменяем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с бронзового бюста Махатмы Ганди в Музее Берлинской стены рядом с КПП «Чекпойнт Чарли» украли бронзовые очки длиной 23 см.
Жительница Британии возвратила картину XVI века после долгих уговоров экспертов и музея, несмотря на юридические преграды. Скульптуру президента Франции Эммануэля Макрона вынесли из музея Гревен активисты Greenpeace, которые устроили акцию у российского посольства в Париже.