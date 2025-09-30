Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Рублев и Хачанов пробились в финал парного турнира ATP в Пекине
Теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов уверенно вышли в финал парного турнира ATP в Пекине, обыграв соперников со счетом 6:4, 6:2.
Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов одержали победу в полуфинальном матче теннисного турнира ATP в Пекине, передает ТАСС.
Их соперниками стали Таллон Грикспур из Нидерландов и Бенжамен Бонзи из Франции. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу российских теннисистов.
В финале Рублев и Хачанов встретятся с победителем пары Харри Хелиоваара (Финляндия) – Генри Паттен (Британия) и Гвидо Андреоцци (Аргентина) – Мануэль Гинар (Франция).
За свою совместную карьеру Рублев и Хачанов уже в пятый раз вышли в финал турнира ATP в парном разряде. В 2023 году они выиграли турнир в Мадриде, что стало их единственным совместным титулом.
