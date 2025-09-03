  • Новость часаСуд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    3 сентября 2025, 20:25 • Новости дня

    Москва и Курск заключили соглашение о сотрудничестве

    Собянин и Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве Москвы и Курска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные власти и администрация Курской области договорились о совместных проектах, включая открытие филиала Музея современного искусства и развитие городской инфраструктуры.

    Документ о сотрудничестве был подписан в Москве врио губернатора Курской области Александром Хинштейном и мэром столицы Сергеем Собяниным, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Соглашение предполагает совместную работу над программой восстановления и развития Курской области, а также поддержку Москвы в преобразовании Курска к его 1000-летию.

    Москвичи активно помогают жителям Курской области с первых дней спецоперации на Украине, предоставляя гуманитарную помощь, технику, транспорт и поддержку инфраструктуры. За последний год столица направила в регион несколько тонн гуманитарных грузов, предоставила уборочную технику и помогла с ремонтом городских объектов.

    В рамках новых договоренностей будет открыт филиал Московского музея современного искусства в Курске, а также Дом Курска в Москве. Планируется продвижение курских товаров и брендов, а также проведение совместных культурных мероприятий и выставок.

    Соглашение также расширяет сотрудничество в сфере образования, молодежной политики, науки и спорта. Курские образовательные учреждения регулярно участвуют в программах и форумах, проводимых в Москве, а молодежные делегации региона принимают участие в федеральных и региональных молодежных проектах.

    «Это соглашение не просто формальность: это серьезный шаг, который позволит нам расширить связи между нашими предприятиями, создавать новые проекты развития в сфере городского хозяйства, медицины, науки, спорта, культуры», – подчеркнул Хинштейн.

    2 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Вучич описал ощущения от переговоров с Путиным

    Blic: Вучич рассказал о трудностях подготовки к встрече с Путиным

    @ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский президент Александр Вучич рассказал о трудностях, с которыми столкнулся при подготовке к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, пишет сербская газета Blic.

    По его словам, причиной сложностей является разница в размерах государств и статусах сторон, сообщает Blic, передает РИА «Новости».

    Вучич отметил, что разговор с российским президентом – это не просто обмен мнениями, а сложный и детальный процесс, требующий серьезной подготовки.

    «Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин и Вучич провели встречу в Пекине во вторник. Сербский лидер заявил о сохранении Сербией отказа от санкций против России, сообщил о договоренности совместно с Россией защитить сербскую нефтяную компанию NIS от санкций США, а также выразил желание видеть РЖД и Росатом на рынке Сербии.

    Путин назвал сотрудничество России и Сербии взаимовыгодным.

    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    3 сентября 2025, 19:20 • Видео
    Европа стала жабой на дне колодца

    «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    3 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай предоставил самолет специального летного отряда «Россия» для перевозки тяжелобольного мальчика обратно в Россию.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил kp.ru, что россиянка привезла в Китай своего сына с онкологическим заболеванием, однако лечение не дало результата, состояние ребенка ухудшилось, передает ТАСС.

    Китайские врачи приняли решение, что мальчика необходимо вернуть на родину, после чего его мать обратилась за поддержкой в российское посольство.

    Песков рассказал, что посол оперативно доложил о ситуации Путину. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко направить в Китай двух российских врачей. Они стабилизировали состояние ребенка.

    «И теперь он отправится домой. Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Поднебесную», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    3 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    Президент Вьетнама назвал Россию под руководством Путина опорой справедливости в мире
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг выразил уверенность в том, что Россия под руководством Владимира Путина станет опорой справедливости в мире.

    «Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой, опорой для защиты мира, правосудия и стабильности. Мы верим [в это] и желаем вам успехов», – сказал он на встрече с российским лидером, передает ТАСС.

    Напомним, в среду Путин встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Китае. Он поздравил его с 80-летием независимости республики.

    Кыонг поблагодарил Путина за участие военных России в параде по случаю Дня независимости Вьетнама в Ханое.

    3 сентября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин отказался делать прогнозы о ходе спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности прогнозирования развития событий вокруг спецоперации на Украине.

    Он пояснил, что боевые действия всегда представляют собой сложную и жестокую ситуацию, из-за чего строить какие-либо предположения по их дальнейшему ходу не следует, передает ТАСС.

    «Боевые действия – это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», – подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО. По его словам, патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности.

    Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    3 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    Захарова заявила о надоевшей мировой украинизации спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила негативные последствия повальной украинизации для развития мирового спорта и культуры.

    Захарова прокомментировала ситуацию вокруг отношений между российским футболистом Матвеем Сафоновым и его украинским одноклубником Ильей Забарным в «Пари Сен-Жермен», передает РИА «Новости».

    Забарный присоединился к французскому клубу в августе, после чего, по сообщениям СМИ, руководство клуба намеревалось расстаться с Сафоновым по настоянию главного тренера Луиса Энрике.

    Сообщалось также, что украинский футболист провел отдельный разговор с Сафоновым, а на матч Суперкубка УЕФА они летели в соседних креслах. При этом Забарный не подписался на Сафонова в социальных сетях, несмотря на то, что последовал за другими футболистами клуба.

    «Эта украинизация повальная – что спорта, что международной повестки в целом – уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия, и она является абсолютно искусственно внедренной. Все уже устали. Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит лицемерие киевского режима, оно понимает, что это тупиковая модель. И помимо всего прочего, мне кажется, та же самая Западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев», – заявила Захарова.

    Ранее на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками после совместного награждения.

    В прошлом году бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

    2 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Рогов сообщил об отступлении ВСУ западнее Камышевахи в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены оставить позиции северо-западнее Камышевахи и отошли в сторону Днепропетровской области.

    Российские войска отбросили подразделения ВСУ северо-западнее освобожденного села Камышеваха к границе Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Наши войска отбросили подразделения ВСУ западнее и северо-западнее Камышевахи», – заявил Рогов.

    По его словам, теперь основные бои переместились на территорию Днепропетровской области.

    Рогов подчеркнул, что российские войска продолжают наступление и создают «санитарную зону безопасности» у границ ДНР на территории соседней области.

    Ранее Минобороны России сообщало, что Камышеваха была освобождена 30 августа бойцами группировки «Восток». Глава ДНР Денис Пушилин уточнял, что с освобождением этого села весь юг ДНР находится под контролем российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой народной республике.

    Военные подразделения России расширили зону контроля и начали работу по созданию зоны безопасности на территории Днепропетровской области.

    Российские подразделения почти завершили зачистку Серебрянского лесничества, где для украинских сил созданы локальные огневые мешки.

    2 сентября 2025, 21:20 • Новости дня
    Анонсирована общероссийская тренировка ДЭГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе предстоящей тренировки дистанционного электронного голосования (ДЭГ) наблюдатели протестируют утилиты, обеспечивающие верификацию неизменности всех электронных бюллетеней.

    Эксперимент начнется 3 сентября в 00.00 и предусматривает назначение наблюдателей напрямую, без передачи списков, что в случае успеха позволит региональным общественным палатам самостоятельно формировать наблюдательский корпус, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

    Глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов пояснил, что наблюдение охватит процедуры генерации и разделения ключей шифрования, а также подведение итогов и анализ транзакций в блокчейне. «Мы наблюдаем за тремя основными моментами в ДЭГ – за процедурами, тем, что делают члены ТИК ДЭГ – это генерация ключей шифрования и расшифрования, разделение ключа расшифрования на части, а также за подведением итогов – подписанием протоколов. Второе, за чем наблюдаем – транзакции в блокчейне. В этом мы ищем отклонения, которые могут свидетельствовать о каких-либо нарушениях в работе – нарушениях как технических, так и рукотворных. Помимо целенаправленного вмешательства в результаты, могут быть и просто технические сбои – мы их контролируем тоже», – заявил он.

    Наблюдатели используют цифровые средства для автоматического контроля транзакций, а специально разработанные утилиты позволяют выявлять любые модификации или подмену бюллетеней. Артамонов подчеркнул, что подделка цифровой подписи невозможна, а любые изменения в бюллетенях или итоговых протоколах будут автоматически обнаружены.

    В ходе тренировки будет протестирована работа программных средств, а также возможность наблюдателей контролировать процедуру подведения итогов тестового голосования. Артамонов добавил, что меры по защите ключей шифрования крайне серьезны, и ни один ключ не существует в готовом для расшифровки бюллетеней виде до окончания голосования. Утилиты позволяют наблюдателям подтвердить, что учтены все бюллетени, а итоги голосования сформированы на точном их количестве.

    Артамонов опроверг возможность фальсификации результатов без выявления этого наблюдателями и отметил, что к участию в ДЭГ допускаются только верифицированные аккаунты Госуслуг, что исключает фейковые регистрации.

    3 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Собянин запустил первый беспилотный трамвай с пассажирами в Москве

    Первый полностью беспилотный трамвай начал движение по маршруту № 10 в столице

    Собянин запустил первый беспилотный трамвай с пассажирами в Москве
    @ Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    На северо-западе Москвы начал курсировать первый российский трамвай без машиниста, который перевозит пассажиров на регулярной основе по маршруту № 10.

    Мэр Москвы Сергей Собянин проехал вместе с пассажирами на первом в России беспилотном трамвае, передает ТАСС.

    Новый трамвай работает без машиниста на маршруте № 10 «Метро «Щукинская» – Улица Кулакова». Собянин отметил, что транспорт третьего уровня автономности не требует водителя, а проект реализован за два года усилиями ведущих столичных компаний и университетов.

    Собянин рассказал, что в Москве ранее провели три этапа тестирования беспилотного трамвая: сначала проводились испытания с водителем, затем – тестовые поездки с пассажирами, а теперь началось регулярное движение без водителя.

    В салоне беспилотного трамвая дежурит сотрудник управления для наблюдения за поездкой и решения нештатных ситуаций, однако управление трамваем полностью осуществляется искусственным интеллектом. Как заявили в мэрии, для пассажиров не произошло никаких изменений в привычном сервисе, а система гарантирует, что трамвай не столкнется с транспортом впереди.

    Собянин также сообщил, что до конца года на линии появятся еще три беспилотных трамвая, к 2026 году их число возрастет до 15, а к 2030 году две трети московских трамваев планируется перевести на беспилотное управление. В среду были запущены также два трамвая-испытательные лаборатории для тестирования новых программ и обучения искусственного интеллекта.

    Следующим шагом станет запуск в Москве беспилотного состава метро: испытания начнутся уже в этом году, а регулярное движение планируют организовать в 2026 году, отметил мэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области обновили часть трамвайного парка. В регионе увеличили скорость движения трамваев и пассажиропоток.

    В Саратове внедрили автоматизированную систему управления общественным транспортом. Президент России Владимир Путин отметил современный дизайн новых трамваев моделей «Львенок» и «Богатырь». Новый пятисекционный трамвай «Воевода» получил высокую оценку премьера как символ инвестиционной активности российского бизнеса.

    3 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Египет объявил о создании мобильных клиник для туристов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Египетское управление здравоохранения объявило о запуске мобильных клиник для обслуживания туристов из России.

    Глава управления Ахмед ас-Собки провел встречу с российским послом Георгием Борисенко, где стороны обсудили совместные проекты в области здравоохранения и внедрение российского опыта в ядерной медицине, передает РИА «Новости».

    В заявлении управления отмечается, что мобильные клиники и новые отделения семейной медицины будут предоставлять россиянам расширенные услуги, способствуя развитию медицинского туризма. Ас-Собки анонсировал также предстоящую встречу с крупнейшими российскими страховыми компаниями для формирования комплексных пакетов медицинских и стоматологических услуг с пониженными ценами для туристов.

    Среди ключевых проектов в партнерстве с Россией глава управления выделил будущий международный центр диагностики и лечения опухолей с использованием ядерной медицины и лучевой терапии, который планируется открыть в одной из египетских провинций.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке.

    В мае в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    3 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    В Москве после пожара в жилом доме нашли тела двух человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате ночного пожара в квартире на улице Вяземской в Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками падения с высоты, сообщили в прокуратуре столицы.

    Пожарные после ликвидации нашли в помещении тело мужчины 1959 года рождения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Под окнами того же дома обнаружено тело женщины 1965 года рождения, у которой зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты.

    Точная причина возгорания устанавливается, потребуется проведение пожарно-технической экспертизы.

    Ранее в августе в Кировском районе Петербурга загорелась квартира, причиной ЧП, по предварительным данным, могла стать неисправность газового оборудования, погиб человек.

    Также в августе после пожара на Ленинском проспекте в Москве госпитализировали двух детей.

    Кроме того, из горящего дома в Москве спасли трех человек.

    2 сентября 2025, 20:54 • Новости дня
    РКК начал прием заявок на конкурс практик по развитию донорства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский Красный Крест (РКК) сообщил о запуске IV Всероссийского конкурса лучших практик по развитию донорства «Лидер корпоративного донорства – 2025».

    Конкурс призван поддержать и распространить корпоративные инициативы, направленные на развитие культуры безвозмездного донорства крови, ее компонентов и костного мозга во всех организациях России, сообщается на сайте РКК.

    Победители конкурса будут определены 5 ноября 2025 года, а заявки от участников принимаются до 20 октября 2025 года включительно через онлайн-форму. К участию приглашаются коммерческие и государственные организации, учебные заведения, а также некоммерческие объединения, внедряющие практики поддержки донорства в рамках корпоративной социальной ответственности.

    В этом году учреждены новые номинации Гран-при – «Лидер корпоративного донорства» в коммерческом, некоммерческом и государственном секторах. Дополнительно предусмотрены категории «Лучшая мотивационная программа», «Лучшая информационная кампания», «Лучший корпоративный День донора» и специальные номинации, включая «Самую интересную историю донора» и «Самого социально ответственного работодателя».

    «Мы видим, что корпоративное донорство становится значимой частью социальной жизни многих компаний – как крупного бизнеса, так и небольших организаций, и хотим, чтобы таких примеров становилось все больше. Поэтому для нас очень важно поддерживать коллективы, которые не только помогают развивать донорство внутри своих организаций, но и делятся опытом с другими», – подчеркнул председатель РКК Павел Савчук.

    Дополнительная информация о критериях и условиях размещена на официальном сайте конкурса. За консультацией по вопросам участия предложено обращаться в департамент медико-социальных программ организации.

    3 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил о возможности договориться о прекращении конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта на Украине.

    На пресс-конференции после визита в Китай он подчеркнул, что здравый смысл может сыграть ключевую роль в урегулировании ситуации, передает ТАСС.

    «Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал искоренение причин кризиса на Украине целью России. Он также заявил о скорой возможности завершить украинский конфликт. Российский лидер подчеркивал стремление России к завершению конфликта на Украине.

    3 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    Медведев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев возложил венок к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

    Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки Медведева в Тверскую область, передает ТАСС.

    На церемонии также присутствовали помощник президента Владимир Мединский и губернатор Игорь Руденя.

    После возложения венка Медведев намерен встретиться с представителями поискового отряда «Волонтерская рота» и активистами организации «Молодая гвардия Единой России».

    Ржевский мемориал был открыт в июне 2020 года в память о советских солдатах, погибших в тяжелых боях под Ржевом в 1942–1943 годах. Центральная фигура комплекса – 25-метровый воин, превращающийся в силуэт журавлей, олицетворяющий души павших.

    В июне в День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации