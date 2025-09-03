Москва и Курск заключили соглашение о сотрудничестве

Собянин и Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве Москвы и Курска

Tекст: Валерия Городецкая

Документ о сотрудничестве был подписан в Москве врио губернатора Курской области Александром Хинштейном и мэром столицы Сергеем Собяниным, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Соглашение предполагает совместную работу над программой восстановления и развития Курской области, а также поддержку Москвы в преобразовании Курска к его 1000-летию.

Москвичи активно помогают жителям Курской области с первых дней спецоперации на Украине, предоставляя гуманитарную помощь, технику, транспорт и поддержку инфраструктуры. За последний год столица направила в регион несколько тонн гуманитарных грузов, предоставила уборочную технику и помогла с ремонтом городских объектов.

В рамках новых договоренностей будет открыт филиал Московского музея современного искусства в Курске, а также Дом Курска в Москве. Планируется продвижение курских товаров и брендов, а также проведение совместных культурных мероприятий и выставок.

Соглашение также расширяет сотрудничество в сфере образования, молодежной политики, науки и спорта. Курские образовательные учреждения регулярно участвуют в программах и форумах, проводимых в Москве, а молодежные делегации региона принимают участие в федеральных и региональных молодежных проектах.

«Это соглашение не просто формальность: это серьезный шаг, который позволит нам расширить связи между нашими предприятиями, создавать новые проекты развития в сфере городского хозяйства, медицины, науки, спорта, культуры», – подчеркнул Хинштейн.