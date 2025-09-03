Цивилева оценила работу фонда «Защитники Отечества» во Владивостоке

Tекст: Елизавета Шишкова

В рамках рабочего визита на Дальний Восток Анна Цивилева посетила филиал фонда во Владивостоке, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Председатель фонда осмотрела помещения, пообщалась с сотрудниками и представителями местных властей, уделив особое внимание работе социальных координаторов.

По словам Цивилевой, «такой подход позволяет защитникам, проживающим на отдаленных территориях, оперативно и удобно получать помощь». Она отметила, что за время работы социальные координаторы приняли более 26 тысяч запросов, из которых 94% решено.

Цивилева выразила благодарность сотрудникам филиала за неравнодушное отношение и высокую эффективность. Также председатель фонда встретилась с приморской командой по следж-хоккею «Союз», состоящей из ветеранов СВО с инвалидностью. Спортсмены приняли участие в ряде престижных соревнований и завтра выступят на «Кубке героев нашего времени» во Владивостоке.

Она подчеркнула, что фонд активно развивает следж-хоккей среди ветеранов, предоставляя им экипировку. Более 45 защитников из семи регионов получили профессиональное снаряжение.

Ветераны поблагодарили фонд за поддержку, отметив, что, помимо спорта, получают помощь в решении бытовых вопросов и могут участвовать в сап-терапии вместе с семьями. Фонд также организует турниры по другим видам спорта, таким как баскетбол сидя и плавание.