Патриарх Кирилл установил день молитвы о больных детях
Русская Православная Церковь с 1 октября станет ежегодно молиться об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и их родителях по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Патриарх Кирилл благословил установить ежегодное сугубое почитание иконы Божией Матери «Целительница» с особой молитвой об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и их родителей, сообщается на сайте фонда «Круг добра».
Соответствующая резолюция предусматривает совершение молебнов 1 октября во всех храмах Русской Православной Церкви, а также внесение этой даты в церковный календарь.
Кроме того, будет составлено специальное чинопоследование для молитв об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и их семей. Чудотворный список иконы Божией Матери «Целительница» хранится в Московском Алексеевском женском монастыре. Патриарх также благословил считать эту икону Покровительницей Фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра».
Пациентские организации, входящие в «Круг друзей Фонда «Круг добра», первыми узнали о нововведении. Их представители отметили важность моральной и духовной поддержки, которую теперь получат семьи, столкнувшиеся с тяжелыми детскими заболеваниями. Руководитель направления болезнь Ниманна-Пика тип С Всероссийского общества орфанных заболеваний Юлия Бочарова заявила: «Лечение наших детей идет от врача, лекарства – от Фонда, а исцеление – всегда от Господа, и это настоящее чудо».
Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий подчеркнул, что общее церковное молитвенное дело станет важной поддержкой для родителей и самих детей. Он добавил, что в составлении нового чина примет участие и глава Фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко.
Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году для помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Его финансирование обеспечивает часть повышенного подоходного налога граждан России, чей доход превышает 5 млн рублей в год. За пять лет Фонд оплатил помощь почти 30 тыс. детей.