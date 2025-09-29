Ученые из Японии предупредили о смертельной опасности супов рамен с лапшой

Ученые из Японии предупредили о смертельной опасности супов рамен

Tекст: Ирма Каплан

Рамен – суп, в котором лапша сочетается с горячим бульоном, часто на основе свинины, с кусочками мяса, водорослями и овощами, – традиционное японское блюдо, которое полюбилось в десятках стран мира.

Но исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutrition, Health and Aging, говорит об опасности употребления острых блюд, так как в этом случае повышается риск преждевременной смерти у некоторых людей.

Чтобы сделать такой вывод, исследователи опросили более 6500 респондентов: 2361 мужчину и 4385 женщин в возрасте 40 лет, проживавших в регионе Ямагата в Японии. Их разделили на четыре группы в зависимости от количества съедаемого за неделю рамена: менее одного раза в месяц, от одного до трех раз в месяц, один или два раза в неделю и три или более раз в неделю.

В ходе исследования отмечено, что большинство участников ели рамен по крайней мере раз в месяц, и почти каждый третий – еженедельно. Люди, которые ели рамен, чаще всего были молодыми мужчинами, которые курили, употребляли алкоголь и имели избыточный вес.

У них также чаще наблюдались сопутствующие заболевания, такие как диабет или высокое кровяное давление. За группой следили 4,5 года. Обнаружилось, что за это время умерли 145 человек, 100 – от рака, 29 – от болезней сердца.

Исследователи пришли к выводу, что люди, которые выпивали половину чашки супа рамен, а также часто ели этот суп, имели более высокий риск смерти. Те, кто ел рамен более трех раз в неделю и употреблял алкоголь, имели в три раза более высокий риск смерти по сравнению с людьми, которые ели рамен реже.

Эксперты пришли к выводу, что мужчины в возрасте до 70 лет, которые часто ели суп, подвергались большему риску смерти из-за того, что бульон для супа рамен, как правило, очень соленый.

«Частое употребление лапши рамен может быть связано с риском смертности у мужчин в возрасте до 70 лет и у тех, кто потребляет более 50% супа с лапшой и алкоголя. Лапша рамен и суп из нее содержат большое количество соли, поэтому частое употребление в пищу может привести к повышенному содержанию натрия, что может увеличить риск заболеваний, связанных с употреблением соли, таких как инсульт и рак желудка», – сказано в исследовании.

