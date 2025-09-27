На марафоне «Знание.Первые» рассказали о значении Арктики для России

Министр Чекунков объяснил стратегическую роль Арктики и Дальнего Востока

Tекст: Вера Басилая

О значении Арктической зоны для России рассказал министр Алексей Чекунков на марафоне «Знание.Первые», сообщается на сайте общества «Знание».

По его словам, Арктика и Дальний Восток составляют 55% территории страны и содержат крупные мировые запасы природных ресурсов, включая 10% леса и 20% пресной воды. Министр отметил, что развитие этих территорий стало национальным приоритетом после соответствующего заявления президента Владимира Путина в 2013 году.

Чекунков подчеркнул, что близость к азиатскому региону делает Дальний Восток и Арктику особо перспективными. Регион опередил остальную Россию в росте инвестиций в два раза, а средняя зарплата на новых предприятиях превышает российский уровень на 50%.

«Арктика и Дальний Восток притягивают самых амбициозных, самых образованных и самых смелых», – отметил министр.

Чекунков выделил комплекс мер по привлечению жителей: развитие городской инфраструктуры, повышение доступности жилья, улучшение медицины и образования. В числе достижений – рост студентов из других регионов на 7%.

Чекунков назвал Арктику регионом с огромным потенциалом, требующим больших усилий и ответственности страны. Россия занимает две трети Арктической зоны, а крупнейшие города за полярным кругом – российские.

Он отметил ключевые факторы значения Арктики: Северный морской путь, запасы природных ресурсов, климатические особенности и стратегическое значение для обороны. По словам Чекункова, в регионе находится самое мощное формирование вооруженных сил – Северный флот. Министр пригласил молодежь проявить себя на Дальнем Востоке и Арктике, а школьников – узнать больше о Северном морском пути на профориентационных занятиях в ноябре.