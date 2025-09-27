Конкурс «Знание. Лектор» стартовал в Абхазии

Tекст: Вера Басилая

Запуск конкурса «Знание.Лектор» на территории Абхазии стал первым международным проектом Общества «Знание». К участию приглашаются граждане Абхазии старше 18 лет, которые смогут получить статус лектора главной просветительской организации России. Заявки принимаются до 15 ноября на официальном сайте.

Старт конкурсу дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Руководство Абхазии очень заинтересовано в развитии проектов Общества «Знание». Прямо сейчас там стартует проект Знание.Лектор. Все желающие могут подавать заявку. А в Абхазии очень большое количество талантливых, ярких людей, которым точно есть что рассказать и на кого ориентироваться», – заявил Кириенко.

Для допуска к конкурсным испытаниям участники проходят онлайн-обучение и тестирование по компетенциям, подготовленное профессионалами в области ораторского мастерства, психологии, а также медиапродюсирования. Затем конкурсанты проводят публичные выступления по материалам из библиотеки готовых лекций Общества «Знание», охватывающей темы истории, науки и карьеры. Лекторы самостоятельно выбирают площадку и собирают аудиторию не менее 20 человек.

В финале претенденты выступят с авторскими лекциями перед экспертным советом, включающим представителей власти Абхазии, общественных и образовательных организаций. Оценка будет проводиться по уровню знаний, актуальности темы, общей культуре и креативности. Победителей объявят на церемонии награждения в Абхазии.

На том же марафоне Сергей Кириенко заявил о ежегодном выделении 1 млрд рублей на поддержку родительских проектов по всей стране, а также анонсировал проведение Всероссийского съезда родительских комитетов в ноябре в Москве.

Участники обсудят, как дальше развивать конкурс инициатив родительских сообществ Общества «Знание», какие проекты за первый год показались самыми яркими. При этом будет учитываться как мнение родителей и педагогов, так и мнение детей, для которых эти проекты создаются.