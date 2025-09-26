  • Новость часаУмер Тигран Кеосаян
    26 сентября 2025, 15:28 • Новости дня

    Зеленский опроверг слухи о якобы призывах Трампа «бить по дому Путина»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал неправдой слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы мог предложить ему бить «по дому» президента России Владимира Путина, чтобы «принудить к миру», сообщает Axios.

    Владимир Зеленский в интервью Axios опроверг слухи о том, что Дональд Трамп во время телефонного разговора якобы предложил ему «бомбить дом» президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости» . На вопрос журналиста портала Axios о достоверности этой информации Зеленский прямо заявил: «Нет, это неправда».

    Ранее Financial Times представила свою версию разговора между Зеленским и Трампом, в которой сообщалось, что президент США якобы рекомендовал украинской стороне наносить удары по Москве и Петербургу как часть стратегии давления на Россию для начала переговоров.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что Трамп не делал подобных призывов к ударам по российским городам.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп запретил Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов вглубь России.

    Владимир Зеленский попросил российских чиновников убедиться, что они знают местонахождение своих укрытий.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому о наличии у России оружия, от которого не спасет никакое бомбоубежище.

    26 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный министр США Пит Хегсет созвал высших военных командиров на необычную встречу в начале следующей недели в Вирджинии перед тем, как правительство страны может прекратить работу из-за спора о финансировании между президентом Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

    «Военный министр выступит перед высшим военным руководством в начале следующей недели, – заявил в четверг официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Он не назвал причину встречи и не сказал, что Хегсет планировал сообщить высокопоставленным офицерам, передает Bloomberg.

    Президент Трамп и вице-президент Вэнс выразили недоумения опасениями в СМИ и обществе.

    «Почему это имеет такое большое значение? Вы ведете себя так, будто это что-то плохое» – недоумевал Трамп.

    «На самом деле в этом нет ничего необычного, и я думаю, странно, что вы, ребята, сделали из этого такую большую историю», – добавил Вэнс.

    Как писала газета Washington Post сообщила, Хегсет попросил адмиралов и генералов, расквартированных по всему миру, собраться во вторник на базе морской пехоты в Куантико.

    «Это последний день финансового года, всего за день до возможного шатдауна, когда поездки представителей правительства, могут быть запрещены. Поездки могут быть разрешены во время отключения, если это будет сочтено необходимым», – пишет Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США в марте подписал документ, который обеспечивает финансирование до конца финансового года, завершающегося 30 сентября.

    В сентябре Трамп допустил возможность  приостановки работы правительства после того как Сенат отклонил проект временного бюджета.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    Комментарии (26)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (12)
    26 сентября 2025, 01:50 • Новости дня
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президента Дональд Трамп во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии, заявив, что несколько недель на поле боя нет никакого прогресса.

    «После всех этих изнуряющих бомбардировок за последние две недели они практически не отвоевали территорий. Подумайте об этом: вообще ни клочка земли. <...>Я думаю, пришло время остановиться», – приводит слова главы Белого дома портал Notus.

    На этой же встрече с Эрдоганом президент США отметил, что, критикуя Россию, не будет называть ее «бумажным тигром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года, охарактеризовав при этом Россию как «бумажного тигра».

    В свою очередь, российское Минобороны 24 сентября доложило, что в районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы ВС России уничтожили основную часть украинской группировки, а при форсировании Жеребца – прорвали оборону ВСУ.

    В четверг, 25 сентября, стало известно о финальной фазе освобождения Кировска в ДНР, российские штурмовики ведут зачистку города. Минобороны также опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    Комментарии (18)
    26 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине

    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину

    Каллас: Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз не может нести единоличную ответственность за поддержку Украины, сообщает Politico.

    Европа не может единолично нести ответственность за помощь Украине в противостоянии с Россией, подчеркнула главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в интервью на полях Генассамблеи ООН, передает Politico.

    Она напомнила, что именно Дональд Трамп обещал «остановить убийства», поэтому «ответственность за это не может лежать на ЕС».

    Каллас указала, что заявления Трампа о готовности Украины победить при поддержке Евросоюза и НАТО вызывают вопросы относительно роли Вашингтона. По ее словам, альянс не может существовать без участия США.

    «Америка – главный союзник в НАТО, а значит, когда речь идет о действиях альянса, это касается и США», отметила она.

    Также Каллас подчеркнула, что ЕС уже сократил импорт нефти и газа из России на 80%, и если бы остальные союзники последовали их примеру, конфликт мог бы завершиться быстрее. Она добавила, что Вашингтон может повлиять на страны, сохраняющие энергозависимость от России, такие как Венгрия и Словакия.

    Обсуждая санкции, Каллас заявила, что Москва не ведет переговоры с Западом «добросовестно», несмотря на попытки США сохранить коммуникацию. Она выразила обеспокоенность тем, что мирные инициативы Запада лишь используются Россией для эскалации, отметив: «Эти добрые жесты злоупотребляются Путиным».

    В свете напряженности, вызванной инцидентами с российскими дронами и самолетами у границ ЕС, Каллас подчеркнула необходимость сдержанной, но решительной реакции альянса. Она также призвала страны G7 рассмотреть использование замороженных российских активов для восстановления Украины, подчеркнув, что платить за ущерб должна Россия, а не европейские налогоплательщики.

    Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Трамп ранее призвал европейских союзников взять на себя основную ответственность за поддержку Киева, не предложив новых шагов со стороны США.

    Financial Times писала, что европейские страны опасаются, что Трамп может обвинить Европу в военных неудачах Киева.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц отметил, что Европа не может одновременно покупать нефть у России и просить о поддержке Украины.

    Комментарии (17)
    26 сентября 2025, 11:55 • Новости дня
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время перелета на вертолете поспорил с супругой Меланией Трамп, следует из видео Daily Mail.

    Дональд Трамп и его супруга Мелания попали в объективы камер во время оживленного спора на борту вертолета, передает Lenta.ru. Видеозапись их разговора опубликовала Daily Mail.

    На записи заметно, как президент США активно обсуждает что-то с Меланией, а она в ответ строго качает головой. В один из моментов Трамп указывает на жену пальцем, что подчеркивает напряженность диалога.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди Франции, по мнению пользователей, якобы ударила президента Франции по щеке.

    В окружении французского лидера этот эпизод объяснили «обычной семейной шалостью».

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 20:22 • Новости дня
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ

    Мерц предложил дать Украине кредит на 140 млрд евро из российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить на саммитах идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Германия выступила с инициативой предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет суверенных активов России, замороженных в странах Евросоюза, передает ТАСС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц написал в статье для Financial Times: «На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны».

    Мерц отметил, что до момента выплаты компенсации Россией активы будут оставаться замороженными по решению Европейского совета.

    Мерц сообщил о намерении обсудить инициативу с лидерами европейских стран на саммите в Копенгагене 1 октября. Он также предложил дать мандат на разработку соответствующего инструмента в юридически надежной форме на заседании Европейского совета в конце октября.

    По его словам, в идеале решение должно быть принято единогласно, но в случае необходимости достаточно будет подавляющего большинства государств-членов, поддерживающих Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и предложили новые юридические механизмы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что завершение конфликта на Украине может занять много времени и исключил возможность навязанного урегулирования без учета суверенитета страны.

    Комментарии (19)
    26 сентября 2025, 04:05 • Новости дня
    Трамп назвал экс-директора ФБР Коми худшим из людей
    Трамп назвал экс-директора ФБР Коми худшим из людей
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший директор ФБР Джеймс Коми – худший из людей, но теперь правосудие восторжествует, отметил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп после сообщения о предъявленных Коми обвинениях в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    «Правосудие в Америке! Джеймс Коми – один из худших людей, с которыми когда-либо сталкивалась эта страна», – приводит NBC News пост Трампа в соцсети Truth в четверг вечером.

    Коми опроверг выдвинутые против него обвинения. Суд над Коми назначен на 9 октября окружным судьей США Майклом С. Нахмановым, которого назначал бывший  президент США Джо Байден.

    Срок давности по обвинениям Коми истекал во вторник. Ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет, если его признают виновным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший глава ФБР Джеймс Коми в мае заявил, что республиканцы однажды «глубоко пожалеют» о реформах, проводимых администрацией президента Трампа в Министерстве юстиции.

    Трамп в августе сообщил, что не исключает возможности арестов лиц, причастных к созданию и распространению опровергнутой теории о «российском следе», он также не возражает против ареста бывших руководителей ФБР и ЦРУ.

    Экс-главе ФБР Коми 25 сентября предъявили обвинения в даче ложных показаний и создании препятствий правосудию.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 12:26 • Новости дня
    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России

    Эксперт Юшков: Турции невыгодно отказываться от российских нефти и газа

    Юшков: Турция не выполнит требование Трампа об отказе от газа и нефти из России
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России. Возможно, власти республики продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа. Но едва ли это приведет к кардинальным решениям со стороны Анкары, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Россия является для Турции давним и очень крупным поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов. Анкаре невыгодно выполнять требование Дональда Трампа и прекращать закупки российских углеводородов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Так, наличие газа из России позволяет сохранять цены на турецком рынке ниже, чем в ряде других регионов, пояснил собеседник. Однако Вашингтон преследует свои цели. Аналитик напомнил о планах США удвоить экспорт СПГ за счет ввода в эксплуатацию новых заводов. «Штаты, будучи нетто-экспортером, стремятся расчистить рынки сбыта и для существующих объемов, и для новых проектов», – уточнил эксперт.

    Если Турция откажется от поставок российского газа, то это спровоцирует рост цен, прогнозирует Юшков. Другими словами, в выигрыше окажутся поставщики из США, но не турецкая сторона. Несколько иная ситуация в нефтяной сфере, вокруг которой Анкара выстроила бизнес-схему, продолжил спикер.

    «Турция с 2022 года последовательно наращивает объемы закупок нефти и продуктов ее переработки. Благодаря этому страна обеспечивает внутренние потребности и высвобождает объемы нефтепродуктов, которые производятся на турецких НПЗ, для продажи Евросоюзу. Турки активно зарабатывают на этом. Поэтому им невыгодно отказываться от поставок из России», – детализировал Юшков.

    По его мнению, призывы Дональда Трампа к Анкаре и другим странам прекратить закупки углеводородов – попытка «запугать» Москву и подтолкнуть ее согласиться на американские условия по урегулированию украинского кризиса. «Если бы Трампу нужно было лишить Россию рынков сбыта, он бы не встречался с Эрдоганом, не вводил бы пошлины против Индии, а просто применил бы те же санкции, как против Ирана и Венесуэлы», – предположил аналитик.

    Впрочем, полный запрет вреден и для самих американцев. «Дело в том, что цены на топливо на внутреннем рынке США зависят от цен на мировом. Если они пойдут вверх, это приведет к росту стоимости для американских потребителей. Тогда Трамп столкнется с последствиями – а именно, со снижением поддержки избирателей», – уточнил эксперт, напомнив о периоде президентства Джо Байдена, когда по стране клеили наклейки с демократом на заправках.

    «Таким образом, слова Трампа об отказе от российских нефти и газа – это блеф. Я думаю, что турецкие власти не станут выполнять требования главы Белого дома. Возможно, они продолжат торговаться и выдвигать Штатам свои условия, ссылаясь на экономический ущерб от возможного отказа от российских нефти и газа. Но сомневаюсь, что в конечном итоге это приведет к каким-то кардинальным решениям со стороны Анкары», – подчеркнул Юшков.

    «Образцовое партнерство с США, как его раньше называли турки, оказалось не таким уж образцовым, хоть и задорным. Анкара, как у нее это часто бывает в последнее время, на распутье и несколько запуталась в своих клубках», – заметил в свою очередь Владимир Аватков, доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН.

    Ранее Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей. Об этом президент США заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. По мнению американского лидера, закупки нефти и газа не должны возобновляться, пока продолжается конфликт на Украине.

    Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросе украинского урегулирования, но он «занимает нейтральную позицию», считает Трамп. «Лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России», – добавил глава Белого дома.

    Позже во время общения с журналистами президент США признался, что не хотел бы прямо отвечать на вопрос о том, согласился ли его турецкий коллега прекратить импорт российских энергоносителей. «Но если бы я захотел, чтобы [он отказался], он бы это сделал», – отметил американский лидер.

    Трамп заявил об уверенности в том, что Анкара откажется от закупки российской нефти, так как у нее есть «множество вариантов», а также доступ к морю. При этом он указал, что для таких стран, как Венгрия и Словакия, которые «зависят от одного трубопровода», отказ от ресурсов станет гораздо сложнее. «Я просто не хочу, чтобы люди винили их», – сказал глава Белого дома.

    Примечательны слова американского лидера о том, что Вашингтон даст согласие на поставки F-35 Турции, если Анкара выполнит определенную просьбу Штатов. «Мы могли бы легко заключить сделку с Турцией по F-35, возможно, и сделаем это, но Эрдоган сначала сделает кое-что для нас», – сообщил он.

    Отметим, Россия в 2024 году, как и годом ранее, сохранила позицию основного поставщика природного газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию. При этом в последние недели Анкара стремилась диверсифицировать свои поставки, пишет Bloomberg. Так, турецкая энергетическая госкомпания Botas подписала контракт на поставку около 70 млрд кубометров СПГ с американской Mercuria. Сделка рассчитана на 20 лет и предполагает поставку примерно четырех миллиардов кубометров в год.

    Напомним, Трамп ранее критиковал Пекин, Нью-Дели и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов. «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», – возмущался президент США в ходе выступления на ГА ООН.

    Тем временем ЕС решил ускорить на год отказ от российского СПГ: теперь полный запрет на закупки топлива намечен на 1 января 2027 года, а не к концу того же года, как планировалось ранее. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что этот шаг отражает желание Брюсселя продемонстрировать Вашингтону готовность расчистить рынок для американского газа.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту
    ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Луганской народной республике пресечена деятельность секты, которая управлялась из украинской столицы, ее участники переводили часть доходов своей организации, сообщили в ФСБ.

    В городе Кировске в ЛНР действовало незарегистрированное объединение «Церковь Христа», члены которого собирали и переводили денежные средства в пользу организации «Всеукраинский духовный центр Возрождение», сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

    Организация «Всеукраинский духовный центр Возрождение» признана в России нежелательной. Общая сумма переводов составила более 2 млн рублей, а сами участники организации направляли 10% своих доходов киевскому центру.

    Ранее в Новосибирске суд признал основателя организации «Община Виссариона» Сергея Торопа виновным в создании секты и приговорил к 12 годам лишения свободы.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 13:05 • Новости дня
    Премьер Бельгии раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России

    Премьер Бельгии отверг предложение канцлера ФРГ по российским активам

    Премьер Бельгии раскритиковал идею кредита Украине за счет активов России
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер публично осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины, подчеркнув риски для ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер категорически отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о выдаче Украине кредита под залог замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    «Взять деньги и оставить риски на нас. Этого не будет, позвольте мне совершенно ясно это обозначить. Это никогда не произойдет», – заявил де Вевер на полях Генассамблеи ООН, его цитирует агентство Belga.

    Премьер объяснил, что изъятие активов Центробанка третьего государства создает опасный прецедент, грозящий не только Бельгии, но и всему Европейскому союзу. Он отметил, что подобные действия могут вынудить другие страны вывести свои резервы из еврозоны, если сочтут их небезопасными.

    Де Вевер также выразил раздражение по поводу того, что европейские лидеры зачастую публично обсуждают подобные инициативы без учета всех последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.

    Он также предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Захарова заявила о заинтересованности НАТО в украинских территориях

    Захарова заявила о заинтересованности Британии и НАТО в украинских территориях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    «Зеленский всему миру – и президенту США Дональду Трампу, и в ООН, и в интервью – заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», – написала она в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что «территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам, только им».

    Захарова также добавила, что западные государства, как и в 2022 году, продолжают предпринимать действия, направленные на срыв мирного процесса по Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Комментарии (2)
    26 сентября 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области и освободили Юнаковку в Сумской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю они овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 1605 военнослужащих, десять бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 59 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 39 складов с боеприпасами и матсредствами.

    За неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Березовое и Калиновское в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны, морской пехоты и нацгвардии.

    При этом потери противника составили свыше 2135 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили населенный пункт Переездное в ДНР.

    За минувшую неделю в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища зачищено от неонацистов 25,5 кв. км территории. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины, 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 36 складов боеприпасов и горючего, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали активное наступление на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 3675 военнослужащих, три танка, 14 бронемашин и 12 артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    На этой неделе российские войска освободили Переездное в ДНР, а также освободили Калиновское в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию

    WP назвала «надуманным» заявление Трампа о возможности Украины вернуть территории

    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В то время как украинские официальные лица говорят, что массированный приток оружия и технологий станет ключом к крупному наступлению с целью отвоевания территории, военные аналитики этого не ожидают, отмечает Washington Post.

    «По мнению военных экспертов, официальных лиц и дипломатов, работающих в регионе, ошеломляющее заявление президента США Дональда Трампа на этой неделе о том, что Украина может вернуть все свои земли при поддержке Европейского союза и НАТО, является надуманным», – пишет Washington Post (WP).

    Собеседники газеты допускают некоторые успехи Украины, но обещанный Трампом  результат кажется маловероятным.

    «Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом кроется обещание сокращения участия США и перекладывания ответственности за прекращение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», – написал в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По словам высокопоставленного чиновника в военном командовании Украины, если Вашингтон согласится поддержать Украину на 100% своих возможностей, отправив современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, тогда «заявление Трампа будет абсолютно правдивым». Но готов ли Трамп к такой поддержке или только обещаниям – вопрос открытый, отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории и выйти на границы 2022 года. При этом он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Washington Post со ссылкой на источники в НАТО писала, что представители альянса признали невозможность остановить ВС России, несмотря на многомиллиардную военную и финансовую помощь Киеву,

    Комментарии (3)
    26 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России в последние дни рассматриваются как элемент переговорной стратегии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Заявления президента США Дональда Трампа в адрес России представляют собой тактический прием для переговорного процесса, передает ТАСС. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству.

    «Мне кажется, это такая тактика, такая стратегия, такое политическое маневрирование для ведения переговоров», – предположила Захарова.

    Ранее Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом раскритиковал действия российской армии и заявил об отсутствии прогресса на поле боя в течение нескольких недель.

    В НАТО признали, что остановить вооруженные силы России невозможно.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва принимает во внимание всю поступающую из США информацию, включая данные по публичным и закрытым каналам. Ушаков также допустил, что Трамп может делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с зарубежными лидерами, чтобы подыграть собеседникам.

    Комментарии (4)
