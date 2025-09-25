В Курск из Коренной пустыни доставили икону «Знамение»

Tекст: Валерия Городецкая

Святыню разместили в храме Воскресения Христова Знаменского монастыря, где она будет находиться до следующего лета, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Встречать икону пришли губернатор Курской области Александр Хинштейн, митрополит Курский и Рыльский Герман, а также сотни прихожан.

«Как и нашу землю, икону не раз пытались уничтожить, но каждый раз она оставалась невредимой. Вижу в этом Божий знак: ничто и никогда не сможет сломить курян, которые находятся под покровом Матери Спасителя», – отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам митрополита Германа, несмотря на отсутствие крестного хода, люди активно участвовали во встрече святыни, а в храме прошел молебен. Он подчеркнул, что сейчас для всех жителей самая главная надежда – наступление мира на родной земле.

Икону обычно в августе доставляют в Курск крестным ходом, однако в этом году из соображений безопасности перевозка проходила на автомобиле, и верующие встречали ее у врат монастыря. Икона «Знамение» была обретена в Коренной пустыни 730 лет назад и с тех пор считается одной из главных святынь региона.