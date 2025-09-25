В Венесуэле зафиксировали третье за сутки землетрясение магнитудой 5,8

На западе Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,8

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на западе Венесуэлы, передает ТАСС.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 29 км к северо-востоку от города Мене-Гранде, а очаг располагался на глубине 10 км.

Это уже третье серьезное землетрясение, произошедшее в республике за последние сутки. В среду и четверг на территории Венесуэлы были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,2 и 6,5.

На данный момент нет сведений о пострадавших или разрушениях, связанных с этими землетрясениями.

Напомним, 22 сентября у города Беркли в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,3.

В тот же день на Камчатке произошло землетрясение магнитудой шесть.

Ранее за сутки на Камчатке зарегистрировали более 120 землетрясений.