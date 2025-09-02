Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины
Жителя города Усть-Лабинска заподозрили в причастности к убийству знакомой, его нашли в одном из местных лесов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Несколько дней назад в полицию обратился отец пропавшей, сообщив, что его 36-летняя дочь уехала из дома на автомобиле и перестала выходить на связь, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Следственные органы возбудили уголовное дело. В ходе расследования стало известно, что к исчезновению женщины может быть причастен ее 51-летний знакомый из Усть-Лабинска. По месту жительства мужчина не появлялся и все эти дни скрывался в лесу.
Накануне подозреваемый пришел домой за вещами и продуктами. После этого его задержали и передали следственным органам для дальнейшего разбирательства.
