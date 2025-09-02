На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины

Tекст: Алексей Дегтярев

Несколько дней назад в полицию обратился отец пропавшей, сообщив, что его 36-летняя дочь уехала из дома на автомобиле и перестала выходить на связь, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Следственные органы возбудили уголовное дело. В ходе расследования стало известно, что к исчезновению женщины может быть причастен ее 51-летний знакомый из Усть-Лабинска. По месту жительства мужчина не появлялся и все эти дни скрывался в лесу.

Накануне подозреваемый пришел домой за вещами и продуктами. После этого его задержали и передали следственным органам для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Москве полицейские обнаружили в частном доме в столице крупную партию наркосодержащих растений и задержали подозреваемых в их хранении.

До этого в Пермском крае спустя четверть века задержали мужчину, подозреваемого в расправе над двумя жителями Еловского района.