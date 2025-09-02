В Южно-Сахалинске открылась выставка о победе над Японией

Во вторник, 2 сентября, в Южно-Сахалинске состоялось открытие ключевой российской выставки «Дальневосточный финал. От войны к миру», приуроченной к годовщине победы над Японией.

Экспозиция, созданная с использованием рассекреченных архивов и современных мультимедийных технологий, проходит в историческом парке «Россия – Моя история» и охватывает более 1200 квадратных метров.

В экспозиции представлены 22 раздела, посвященные освобождению Сахалина, Курильской десантной операции, преступлениям японского милитаризма, Токийскому процессу и роли советских медиков. В рамках выставки действует кинотеатр, где показывают фильм «Отряд 731» о биологических экспериментах японской армии, а также проходят интерактивные игры, викторины и реконструкции.

Заместитель директора по развитию Фонда гуманитарных проектов Александр Тарасов отметил: «Сегодня мы становимся свидетелями уникального процесса – открытия для миллионов россиян подвига освобождения Сахалина в истории Второй мировой войны».

Директор музейного комплекса Юрий Филипенко подчеркнул уникальность экспозиции для передачи исторических знаний молодому поколению. Эксперты отмечают важность мультимедийного и интерактивного формата для вовлечения молодежи в изучение событий Второй мировой войны.

На церемонии открытия наградили 27-миллионного посетителя проекта «Россия-Моя история» – им стала семья участника специальной военной операции, посетившая музей 31 августа.