Российский рынок акций утром немного вырос на открытии торгов
Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) на 7.05 по московскому времени увеличился на 0,22% и составил 2893,42 пункта, передает РИА «Новости». Уточняется, что утренние торги на этом рынке проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени после их возобновления в январе текущего года. Основная торговая сессия, когда определяется официальное значение индекса Мосбиржи, проходит с 9.50 до 18.50. Индекс с дополнительным кодом рассчитывается для информирования участников в течение всего дня и совпадает с основным индикатором на основной сессии.