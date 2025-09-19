Стоимость недвижимости Умерова в США оценили в 9,19 млн долларов

Tекст: Алексей Дегтярев

В числе обнаруженных объектов – виллы на океанском побережье во Флориде и квартира на Манхэттене в Нью-Йорке, передает ТАСС со ссылкой на расследование ЦПК.

В этих домах и квартирах проживают или зарегистрированы компании, связанные с родственниками Умерова – его женой, детьми, братом, родителями. В некоторых случаях речь может идти не только о праве собственности, но и об аренде. Стоимость аренды самой дешевой недвижимости начинается от 4,5 тыс. долларов в месяц, а аренда квартиры в элитном комплексе Бока-Ратона достигает 10 тыс. долларов в месяц.

Площадь одной из вилл во Флориде, связанной с женой Умерова, превышает 250 квадратных метров, она оборудована бассейном. Еще два дома во Флориде расследования, также имеют бассейны, их площадь достигает более 150 квадратных метров. Квартира на Манхэттене, где Умеров проживал с 2015 года, находится в центре города, ее площадь больше 90 квадратных метров.

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что родственники Умерова действительно проживают в двух из восьми указанных объектов, однако не уточнили, в каких именно. Там добавили, что сам Умеров якобы не имеет отношения к недвижимости.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Умеров «наклянчил» эти средства на «защиту Европы от агрессора».