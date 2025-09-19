  • Новость часаИтоги выборов губернаторов и заксобраний утвердили во всех регионах
    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Российские войска вошли в Ямполь в ДНР
    Минобороны создало структуру для научных исследований в области РЭБ
    Стало известно о коррупционном скандале на ведущей военной верфи Европы
    Глава РКН рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП
    Борис Акимов Борис Акимов Нужно вернуться к русской жизни

    Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов В ЕС лучше не вступать, чем вступать

    Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    14 комментариев
    19 сентября 2025, 12:05 • Новости дня

    Стоимость недвижимости Умерова в США оценили в 9,19 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Семье бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова якобы владеет роскошными домами во Флориде и квартирой на Манхэттене общей стоимостью почти 9,19 млн долларов, говорится в расследовании украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК).

    В числе обнаруженных объектов – виллы на океанском побережье во Флориде и квартира на Манхэттене в Нью-Йорке, передает ТАСС со ссылкой на расследование ЦПК.

    В этих домах и квартирах проживают или зарегистрированы компании, связанные с родственниками Умерова – его женой, детьми, братом, родителями. В некоторых случаях речь может идти не только о праве собственности, но и об аренде. Стоимость аренды самой дешевой недвижимости начинается от 4,5 тыс. долларов в месяц, а аренда квартиры в элитном комплексе Бока-Ратона достигает 10 тыс. долларов в месяц.

    Площадь одной из вилл во Флориде, связанной с женой Умерова, превышает 250 квадратных метров, она оборудована бассейном. Еще два дома во Флориде расследования, также имеют бассейны, их площадь достигает более 150 квадратных метров. Квартира на Манхэттене, где Умеров проживал с 2015 года, находится в центре города, ее площадь больше 90 квадратных метров.

    В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что родственники Умерова действительно проживают в двух из восьми указанных объектов, однако не уточнили, в каких именно. Там добавили, что сам Умеров якобы не имеет отношения к недвижимости.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Умеров «наклянчил» эти средства на «защиту Европы от агрессора».

    19 сентября 2025, 03:14 • Новости дня
    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы

    Гладков: Высота не позволяет сбивать дроны сразу у границы

    Белгородский губернатор объяснил, почему дроны не сбивают у границы
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему украинские беспилотники не уничтожаются сразу у государственной границы.

    Во время прямой линии в соцсетях Гладков ответил на вопрос местной жительницы о том, почему беспилотники не могут уничтожать непосредственно у государственной границы, передает РИА «Новости».

    По словам Гладкова, «вопрос в высоте». Она не дает «сбивать сразу у государственной границы», сказал губернатор. «Когда они снижаются, наши подразделения захватывают их в цель, и тогда они уничтожаются», – ответил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили украинские беспилотники самолетного типа, в том числе над территорией Белгородской области. Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего один человек погиб и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Комментарии (19)
    18 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Лавров сообщил о смене подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп после российско-американского саммита в Анкоридже изменил свой подход к урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сообщил, что ранее американская сторона выступала за немедленное перемирие без каких-либо условий, однако после встречи на Аляске акцент сместился на долгосрочное и устойчивое решение кризиса, передает ТАСС.

    «То, что Трамп после Аляски четко стал выступать не с ультиматумом о перемирии без всяких условий, а начал выступать за долгосрочное устойчивое регулирование, это, конечно, очень важный шаг, очень важное решение Белого дома. И пока я не вижу, чтобы они от этого отошли», – отметил глава МИД.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент не существует четкого понимания относительно сроков будущих переговоров между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    В понедельник Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 02:24 • Новости дня
    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги

    Захарова иронично прокомментировала наличие у семьи Умерова недвижимости в США

    Захарова связала виллы Умерова в США с умением Киева «клянчить» деньги
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что у семьи секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова найдено восемь объектов недвижимости в США.

    «Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», – написала Захарова в Telegram.

    Украинские СМИ сообщили, что у семьи Умерова обнаружены восемь элитных объектов недвижимости в США. В их числе три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы вблизи Майами, передает РИА «Новости».

    В одной из квартир во Флориде площадью 137,4 кв. м жена Умерова официально проживает с октября 2019 года, этим жильем пользуются также сам чиновник и трое его детей.

    Вторая квартира во Флориде площадью 134,5 кв. м была местом регистрации супруги с сентября 2018 по май 2019 года. Там же находится третья квартира площадью 450 кв. м, оцененная в 1,2 млн долларов, которую арендует отец Умерова.

    На Манхэттене семье Умерова принадлежит двухкомнатная квартира площадью 90,2 кв. м, где сам чиновник и его брат были зарегистрированы с 2015 по 2025 год.

    Кроме этого, во Флориде найдены четыре виллы, одна из которых площадью 257,1 кв. м числится за супругой Умерова с 2017 года, другая площадью 167,2 кв. м оформлена на фирму, приносящую супруге доход свыше 24,2 тыс. долларов в год, еще одна вилла связана с бизнесом брата Умерова, а на четвертой площадью 212 кв. м зарегистрирован его брат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, занимавший пост заместителя главы офиса украинского лидера Ростислав Шурма переехал из Германии в Австрию после обысков у него дома, инициированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пытался через СБУ установить контроль над НАБУ. Западные страны вынудили Зеленского отказаться от этой идеи.

    Комментарии (7)
    18 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной

    Военкор Коц: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

    Стало известно об обмене телами военнослужащих между Россией и Украиной
    @ RT/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об очередном обмене телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной.

    По его данным, на этот раз Россия передала украинской стороне тысячу тел погибших, а Украина вернула России только 24 тела.

    «Очередной обмен телами – 1000 на 24», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    В августе российская сторона осуществила передачу Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой Украины

    Украинский омбудсмен назвал Моргенштерна и Инстасамку угрозой нацбезопасности

    Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой Украины
    @ Павел Кашаев/Global Look Pres

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский языковой омбудсмен заявил о вреде русскоязычного контента, включая мультфильм «Маша и Медведь», для национальной безопасности страны.

    Представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов в интервью YouTube-каналу «Подполье» назвал мультфильм «Маша и Медведь», а также рэперов Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) и Инстасамку угрозами национальной безопасности Украины, передает РИА «Новости».

    Спиридонов пояснил, что считает распространение российского контента навязыванием русского языка и отметил моральную неприемлемость потребления российской музыки или фильмов на Украине.

    По словам чиновника, украинское общество якобы требует полного запрета русскоязычных песен и фильмов. Он выразил уверенность, что потребление такого контента способствует поступлениям в российский бюджет и косвенно содействует финансированию российских вооруженных сил.

    В августе украинские СМИ сообщали, что канал с мультфильмом «Маша и Медведь» стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Позже депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить этот мультфильм в стране.

    Также в начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал популярную российскую песню «Сигма-бой» инструментом информационной войны Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и Минюсту с просьбой пересмотреть решение о признании Алишера Моргенштерна* иностранным агентом.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

    Следственный комитет заявил об аресте имущества Моргенштерна* и об объявлении музыканта в федеральный розыск.

    Комментарии (13)
    19 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    Опубликовано видео освобожденного Серебрянского лесничества в ЛНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы первые кадры из Серебрянского лесничества, освобожденного российскими войсками от вооруженных сил Украины.

    Кадры освобожденного Серебрянского лесничества были опубликованы в Telegram РИА «Новости».

    Разведчики группировки российских войск «Запад» показали бывшие позиции ВСУ. Многие из них полностью разрушены, однако некоторые укрепления остались практически нетронутыми. В районе бывшей линии обороны обнаружено большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Отмечается, что подступы к позициям были защищены многокилометровыми линиями колючей проволоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские войска завершают освобождение и зачистку Серебрянского лесничества.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    Интенсивность боев резко возросла на всем участке фронта в Сумской области
    Интенсивность боев резко возросла на всем участке фронта в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На Сумском направлении, где действует группировка российских войск «Север», на всем участке фронта в Сумской области резко возросла интенсивность боев.

    «Противник, перебросив подкрепления и доукомплектовав штурмовые подразделения, предпринял несколько попыток контратак, но получил достойный отпор от «Северян», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки российские войска отразили семь контратак ВСУ: по одной в районах Юнаковки, Андреевки, Беловодов, по две – в районах Алексеевки и Садков. В районе Садков «Северяне» сорвали пять попыток выдвижения штурмовых групп ВСУ. После отражения атак российские войска продвинулись на 200 м в районе Варачино и прилегающих лесопосадках.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не было, однако артиллерия группировки «Север» продолжила наносить удары по выявленным целям и скоплениям личного состава ВСУ.

    На Харьковском направлении ожесточенные бои продолжаются в районе Волчанска и Хатненского участка, куда ВСУ также перебрасывают подкрепления. Расчеты ТОС и артиллерия работают по позициям ВСУ. В Волчанске российские войска расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья, продвинувшись на 200 м, а также на востоке города в районе Тихого.

    Западнее Синельниково российские штурмовики, отразив две контратаки, продвинулись вглубь леса на 250 м. На участке Меловое-Хатнее российские штурмовые группы после преодоления сопротивления ВСУ прошли вперед на 500 м. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ не предпринимали активных действий.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что вооруженные силы Украины отступают с потерями под натиском российской группировки «Север» на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру
    ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и цехам производства БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 106 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 971 беспилотник, 628 ЗРК, 25 157 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 118 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

    Ранее они поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России  нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта

    Лавров: Трамп понимает необходимость обратиться к первопричинам конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выделяется среди западных политиков своим подходом к ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    В интервью передаче «Большая игра» на Первом канале Лавров отметил, что Трамп, в отличие от других западных лидеров, понимает важность обращения к причинам конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики, такие как премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и глава НАТО Марк Рютте, занимают жесткую позицию, предполагающую нанесение России «стратегического поражения» и восстановление суверенитета Украины в границах 1991 года.

    Лавров подчеркнул, что, в отличие от них, Трамп и его команда не раз демонстрировали публичное понимание необходимости рассматривать первопричины конфликта на Украине.

    Ранее Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине.

    Комментарии (5)
    19 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской области
    ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Черниговской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Нежинском районе Черниговской области несколько взрывов повредили склады, транспортные объекты и железнодорожную станцию, находящуюся под охраной украинских военных.

    Удары по складам и транспортным объектам в Черниговской области были нанесены вечером четверга и в ночь на пятницу, передает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрывы произошли как минимум в двух эпизодах на севере области.

    Он отметил, что цели поражения включали склады и транспортные объекты в районе микрорайона «Гуньки», которые занимают большое пространство и находятся под усиленной охраной военных. После ударов наблюдалась непродолжительная детонация.

    Лебедев уточнил, что еще один взрыв зафиксирован в пригороде Яблоневое, где была повреждена железнодорожная станция Липовый Рог. Взрывы были слышны южнее железнодорожной станции Нежин.

    Ранее в пятницу подполье сообщило об уничтожении завода беспилотников и нескольких баз ВСУ в Харьковской области.

    Накануне подполье также заявило о поражении авиабазы ВСУ и завода в Полтавской области. А в Харьковской области в результате удара было уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Анонсировано заседание СБ ООН по Газе и Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине состоятся 23 сентября.

    Как уточнили в постпредстве Республики Корея при ООН, исполняющей функции председателя Совбеза в сентябре, оба мероприятия запланированы на первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Брифинг по Газе пройдет с 13.00 до 16.00 по времени Нью-Йорка (20.00–23.00 мск) с темой «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Следом с 16.00 до 19.00 (23.00–02.00 мск) состоится заседание по Украине по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине».

    Ожидается, что оба мероприятия пройдут с участием представителей стран высокого уровня.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что выступление главы ведомства Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно назначено на 27 сентября.

    Напомним, журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения.

    В августе президент России Владимир Путин определил состав российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала безъядерный статус гарантией безопасности Украины

    Захарова: Гарантией безопасности Украины является безъядерный статус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что настоящей гарантией безопасности для Украины является возвращение к основополагающим документам, обеспечившим ее независимость.

    Захарова подчеркнула, что в этих документах зафиксированы безъядерный, нейтральный и внеблоковый статус Украины, передает РИА «Новости».

    «Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус», – сказала дипломат в ходе брифинга.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил намерение России устранить все угрозы с территории Украины. По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта

    Трамп: США помогут поддерживать мир на Украине после завершения конфликта

    Трамп пообещал помочь «поддерживать мир» на Украине после завершения конфликта
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены оказывать «воздушную поддержку» для обеспечения мира на Украине после завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены участвовать в обеспечении безопасности, когда конфликт «будет урегулирован». Он заверил, что США «помогут поддерживать мир», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта», – заявил глава американского государства.

    Он подчеркнул, что на данный момент Вашингтон оказывает поддержку Киеву, предоставляя разведывательные данные.

    Американский лидер выразил уверенность, что мирное урегулирование украинского кризиса будет достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп считает, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. При этом он заявил, что сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине.

    Трамп призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России. Американский президент выразил сомнения в том, что наступило подходящее время для перемирия на Украине.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп: Не время обращаться к Путину по вопросу прекращения огня на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас не время обращаться к президенту России Владимиру Путину по вопросу прекращения огня на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Мне кажется сейчас не время», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Трамп заверил, что в случае необходимости готов «действовать жестко», когда сочтет момент подходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что дальнейшее падение стоимости нефти вынудит Россию согласиться на завершение конфликта на Украине. Трамп также отметил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений. Путин ранее заявлял, что разочарование Трампа ходом переговоров по Украине связано с завышенными ожиданиями.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 10:00 • Новости дня
    Госдолг Украины превысил 100% ВВП

    Депутат Рады Скороход заявила о росте госдолга Украины до 254,2 млрд долларов

    Госдолг Украины превысил 100% ВВП
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдолг Украины достиг 10,472 трлн гривен, что эквивалентно 254,2 млрд долларов, и составляет более 101% ВВП страны, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    Государственный долг Украины достиг 254,2 млрд долларов, что составляет более 101% от ВВП страны, передает ТАСС. Об этом в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

    «У нас уже экономический кризис, у нас долги такие, что просто в голове не укладывается... Это сумасшедшие цифры, которые превышают 101% ВВП», – заявила Скороход.

    Скороход также прокомментировала слова Владимира Зеленского о потребности Киева в 120 млрд долларов в 2026 году, половину из которых, по его словам, должен обеспечить украинский бюджет. Депутат выразила сомнения по поводу источников этих средств, указав, что у Украины уже дефицитный бюджет на 2,4 трлн гривен (58,2 млрд долларов).

    По словам Скороход, дальнейшее привлечение кредитов только увеличит долговую нагрузку страны, которую будут выплачивать будущие поколения. Она считает, что Зеленский должен сосредоточиться на завершении боевых действий, а не на поиске новых займов.

    Власти в Киеве признают, что самостоятельно могут покрывать лишь военные расходы, а остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи, причем в основном в виде кредитов. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров подчеркивал, что без западного кредитования Украина не сможет существовать как государство.

    Ранее государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня составил 7,69 трлн гривен или 184,84 млрд долларов.

    Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что стране необходимо 45 млрд долларов внешнего финансирования.

    Сенатор Алексей Пушков сравнил Украину с наркоманом из-за резкого роста государственного долга.

    Комментарии (0)
