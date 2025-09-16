Цена золота на Comex побила исторический максимум

Стоимость золота на Comex впервые достигла 3737 долларов за тройскую унцию

Tекст: Мария Иванова

Стоимость золота на бирже Comex продолжает бить рекорды, передает ТАСС.

По данным торговой площадки, цена декабрьских фьючерсов на золото достигла 3737,1 доллара за тройскую унцию к 12:52 по московскому времени, что стало новым историческим максимумом. Рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,5%.

К 13:50 котировки немного снизились и торговались на уровне 3733,5 доллара за унцию, что все равно выше предыдущих значений на 0,4%. Одновременно декабрьские контракты на серебро на той же бирже выросли до 43,17 доллара за тройскую унцию, добавив 0,29%.

В начале недели стоимость золота впервые с 9 сентября 2025 года превысила отметку 3700 долларов за унцию. На максимуме в понедельник цена доходила до 3722,2 доллара, также устанавливая новый рекорд.

3 сентября цена золота превысила отметку 3,6 тыс. долларов за тройскую унцию.







