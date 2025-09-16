На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Цена золота на Comex побила исторический максимум
Стоимость золота на Comex впервые достигла 3737 долларов за тройскую унцию
Биржевые торги принесли золоту новый рекорд, драгоценный металл поднялся выше 3737 долларов за унцию, отметив исторический максимум.
Стоимость золота на бирже Comex продолжает бить рекорды, передает ТАСС.
По данным торговой площадки, цена декабрьских фьючерсов на золото достигла 3737,1 доллара за тройскую унцию к 12:52 по московскому времени, что стало новым историческим максимумом. Рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,5%.
К 13:50 котировки немного снизились и торговались на уровне 3733,5 доллара за унцию, что все равно выше предыдущих значений на 0,4%. Одновременно декабрьские контракты на серебро на той же бирже выросли до 43,17 доллара за тройскую унцию, добавив 0,29%.
В начале недели стоимость золота впервые с 9 сентября 2025 года превысила отметку 3700 долларов за унцию. На максимуме в понедельник цена доходила до 3722,2 доллара, также устанавливая новый рекорд.
3 сентября цена золота превысила отметку 3,6 тыс. долларов за тройскую унцию.