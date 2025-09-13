Пасхальный подарок из Сибири за 27 евро может стоить немцу свободы

NDR: Прокуратура Германии расследует дело о подарке с мылом и CD из России

Tекст: Ирма Каплан

Рудольф Дениссен – успешный сельскохоз-бизнесмен из Веббелина получил из прокуратуры Шверина извещение о том, что в его отношении ведется расследование в связи с нарушением закона о внешней торговле и платежах, передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

«Я не преступник, это смешно», – заявил Денниссен.

Он пояснил, что знакомый россиянин из Барнаула отправил ему подарочный набор на Пасху. Немец познакомился с русским, который хорошо говорил по-немецки, много лет назад на сельскохозяйственной ярмарке. Денниссен первым отправил посылку в Россию на Рождество, после чего барнаулец, видимо, «хотел ответить мне тем же», считает предприниматель из ФРГ.

«Однако посылка от российского знакомого так и не пришла в Веббелин. Почта Лейпцига задержала доставку, а таможня Тауха провела осмотр содержимого посылки и зафиксировала факт отправки: «один кусок мыла, одно деревянное украшение, один компакт-диск». Все товары были включены в санкционный список. Стоимость составляла 2500 рублей, что эквивалентно 26,83 евро. Товары были конфискованы», – сказано в материале.

В начале июня таможня выяснила, где живет получатель, а прокуратура начала расследование. В ведомстве не делают никаких заявлений, напомнив, что Денниссен имеет право предоставить доказательства своей невиновности.

Сельхоз-предприниматель же требует от следователей извинений и рассчитывает на прекращение дела.

«Я хочу получить свой подарок сейчас, ведь он предназначался мне», – заявил он.

