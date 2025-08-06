Бывший глава судебной администрации Украины получил три года тюрьмы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший председатель Государственной судебной администрации Украины получил три года лишения свободы по решению Высшего антикоррупционного суда, сообщает ТАСС. Ему также запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

В сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры отмечается: «6 августа коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему председателю Государственной судебной администрации Украины». Суд признал его виновным в злоупотреблении влиянием по ч. 2 с.369-2 УК Украины.

Суд оставил в силе ранее назначенную меру пресечения – залог в размере 575,3 тыс. (13,8 тыс. долларов) гривен, и обязал осужденного не покидать Киев и Киевскую область без разрешения суда, а также сдать документы, дающие право на выезд за границу. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня оглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя украинской государственной судебной администрации Алексея Сальникова отстранили от должности из-за подозрений в коррупции.