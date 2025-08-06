Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».0 комментариев
Бывший глава судебной администрации Украины получил три года тюрьмы
Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил бывшего руководителя украинской судебной администрации к трем годам тюрьмы за злоупотребление влиянием, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Бывший председатель Государственной судебной администрации Украины получил три года лишения свободы по решению Высшего антикоррупционного суда, сообщает ТАСС. Ему также запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.
В сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры отмечается: «6 августа коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему председателю Государственной судебной администрации Украины». Суд признал его виновным в злоупотреблении влиянием по ч. 2 с.369-2 УК Украины.
Суд оставил в силе ранее назначенную меру пресечения – залог в размере 575,3 тыс. (13,8 тыс. долларов) гривен, и обязал осужденного не покидать Киев и Киевскую область без разрешения суда, а также сдать документы, дающие право на выезд за границу. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня оглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя украинской государственной судебной администрации Алексея Сальникова отстранили от должности из-за подозрений в коррупции.