Трамп заявил, что не знает об импорте США урана из России

Guardian усомнилась в остроте ума Трампа и привела доказательства

Tекст: Ирма Каплан

Американский президент Дональд Трамп постоянно отклоняется от темы, в том числе во время заседания кабинета министров, когда он 15 минут говорил о декорировании, и, похоже, не помнит простые факты о своем правительстве и своей жизни, пишет Guardian.

Трамп, несмотря на примеры замешательства и необычного поведения, которые продолжались на протяжении его второго срока, были в полной мере продемонстрированы во время его недавней поездки в Великобританию.

В минувшие выходные Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен резко переключился с обсуждения иммиграции на разглагольствования о ветряных мельницах.

«Еще одно, что я говорю Европе: мы не позволим построить ветряную мельницу в США. Они убивают нас. Они уничтожают красоту наших пейзажей», – говорил он.

По данным газеты, Трамп безостановочно и без всякой подсказки две минуты говорил о ветряных мельницах, бездоказательно утверждая, что они «приводят в движение» китов, а энергия ветра «убивает птиц» (доля птиц, погибающих от ветряных турбин, ничтожна по сравнению с количеством птиц, погибающих от домашних кошек и от столкновения с линиями электропередачи).

Guardian указывает и на резкую смену темы разговора. Пример тому – как Трамп не задумываясь отвлекается.

«Он просто переключает темы, не контролируя себя и не имея связного повествования», – сказал Гарри Сигал, старший преподаватель кафедры психологии Корнеллского университета и кафедры психиатрии медицинского центра Weill Cornell.

Годами Трамп уклонялся от вопросов об остроте ума, называя себя «стабильным гением» и хвастаясь «отличными» результатами экзаменов (позже выяснилось, что это очень простые тесты), которые выявляют ранние признаки деменции.

Газета пишет, что американский лидер, отвечая на вопрос о голоде в Газе в воскресенье, похоже, не смог вспомнить о помощи, которую США оказали анклаву, и забыл, что другие страны тоже внесли свой вклад.

Сигал заявил, что еще одна характерная черта сомнительной остроты ума Трампа – это конфабуляция, когда он берет идею или что-то, что уже произошло, и добавляет к этому то, чего не было.

Главный пример тому произошел в середине июля, когда Трамп заявил, что его дядя, покойный профессор Джон Трамп, был учителем Теда Качиньского, более известного как Унабомбер, в Массачусетском технологическом институте.

«Проблема в том, что это просто не может быть правдой. Во-первых, дядя Трампа умер в 1985 году, а Качинский был публично назван Унабомбером только в 1996 году. Во-вторых, Качинский не учился в Массачусетском технологическом институте», – говорится в материале.

По словам преподавателя психологии, способность так живо и по-настоящему рассуждать о том, чего не было, говорит об ухудшающихся ментальных возможностях.

Издание также упоминает, как в мае Белый дом удалил официальные стенограммы выступлений Трампа с сайта, якобы это часть усилий по «поддержанию последовательности». Но стоит прочитать выступление Трампа полностью, чтобы получить представление о повседневной речи президента США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп высмеял Байдена после сравнения длины ударов в гольфе, а фотографии с переговоров в Шотландии показали, что правую руку президента США Трампа покрывает консилер.