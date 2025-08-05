Bloomberg: Россия побеждает в гонке за влияние в мире

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, если президент США Дональд Трамп не подкрепит свои требования к мирной сделке реальными шагами, это может навредить интересам и репутации Вашингтона, передает ТАСС.

Авторы статьи подчеркивают, что стратегия Трампа на старте переговоров с Москвой уже поставила США в позицию слабого игрока. По их мнению, за это время президент РФ Владимир Путин улучшил отношения с КНДР, Ираном и Китаем, а также снизил степень влияния США в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, Россия укрепила собственные платежные системы для уменьшения зависимости от доллара и смогла переориентировать экспорт нефти в Индию и Китай.

Bloomberg добавляет, что западные санкции вредят экономике России, однако этого недостаточно: Москва сохраняет устойчивость за счет продажи миллионов баррелей нефти со значительной скидкой. В статье отмечается: «В глобальной гонке за влияние Путин, пожалуй, разыгрывает долгосрочную партию лучше».

Редакция советует Трампу ужесточить политику в отношении России, если Вашингтон хочет добиться уступок Москвы в переговорах. В частности, предлагается увеличить военную помощь Киеву, расширить финансирование производства дронов и боеприпасов на Украине, а также усилить санкционное давление на российские банки, судовладельцев и трейдеров, снизив потолок цен на нефть.

Накануне американское издание Responsible Statecraft призвало Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что посреднические шаги США по поиску мирного решения на Украине очень важны в контексте продолжающихся прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине. Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.