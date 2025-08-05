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    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США
    Глава СК Бастрыкин назвал гражданство участников вторжения в Курскую область
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Кремль отреагировал на приговор Гуцул
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    Южная часть Камчатки сдвинулась из-за землетрясения
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    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    5 августа 2025, 14:48 • Новости дня

    Bloomberg: Россия побеждает в гонке за влияние в мире

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия одерживает победу в глобальной борьбе за влияние в долгосрочной перспективе, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, если президент США Дональд Трамп не подкрепит свои требования к мирной сделке реальными шагами, это может навредить интересам и репутации Вашингтона, передает ТАСС.

    Авторы статьи подчеркивают, что стратегия Трампа на старте переговоров с Москвой уже поставила США в позицию слабого игрока. По их мнению, за это время президент РФ Владимир Путин улучшил отношения с КНДР, Ираном и Китаем, а также снизил степень влияния США в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, Россия укрепила собственные платежные системы для уменьшения зависимости от доллара и смогла переориентировать экспорт нефти в Индию и Китай.

    Bloomberg добавляет, что западные санкции вредят экономике России, однако этого недостаточно: Москва сохраняет устойчивость за счет продажи миллионов баррелей нефти со значительной скидкой. В статье отмечается: «В глобальной гонке за влияние Путин, пожалуй, разыгрывает долгосрочную партию лучше».

    Редакция советует Трампу ужесточить политику в отношении России, если Вашингтон хочет добиться уступок Москвы в переговорах. В частности, предлагается увеличить военную помощь Киеву, расширить финансирование производства дронов и боеприпасов на Украине, а также усилить санкционное давление на российские банки, судовладельцев и трейдеров, снизив потолок цен на нефть.

    Накануне американское издание Responsible Statecraft призвало Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что посреднические шаги США по поиску мирного решения на Украине очень важны в контексте продолжающихся прямых переговоров между Москвой и Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине. Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    2 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России

    Эксперт Крайнер заявил, что отправка Уиткоффа в Москву значит больше слов Трампа

    Эксперт указал на значимую деталь в поведении Трампа в отношении России
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вновь направил спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, что говорит о большем, чем его заявления в адрес России, заявил финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер.

    Действия президента США Дональда Трампа в отношении России имеют большее значение, чем его публичные заявления, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube.

    Эксперт отметил, что отправка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву указывает на ведение важных коммуникаций между странами. По его словам, они гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций.

    Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    В пятницу президент России Владимир Путин заочно ответил Трампу, который ранее требовал, чтобы договоренность о мире была достигнута к 8 августа.

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    4 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

    Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД, Москва придерживалась моратория на ракеты средней и меньшей дальности по политическим соображениям. Более того, Россия дала достаточно времени другим странам подумать о последствиях отказа от самоограничений. Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.

    «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик. 

    Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

    «К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    5 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    Berliner Zeitung раскрыл детали планируемого визита Уиткоффа в Москву
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможный приезд специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа в российскую столицу может прояснить перспективы переговоров по конфликту на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

    Планируемый визит Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, в Москву способен прояснить текущий этап урегулирования ситуации на Украине, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на публикацию немецкого издания Berliner Zeitung.

    В материале отмечается: «Запланированный визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом».

    При этом автор публикации считает, что вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время остается низкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву с визитом, который предварительно назначен на 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    Комментарии (8)
    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    4 августа 2025, 23:06 • Новости дня
    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД

    Замглавы Совбеза Медведев связал снятие моратория по РСМД с действиями НАТО

    Медведев призвал ждать новых шагов России после решения по РСМД
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление Министерства иностранных дел России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало результатом антироссийской политики стран НАТО, будут и следующие шаги, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности стало следствием антироссийской политики стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Медведев считает, что теперь наступила «новая реальность», к которой должны быть готовы все оппоненты России.

    «Ожидайте дальнейших шагов», – написал Медведев на своей странице в соцсети X.

    Ранее МИД России заявил, что страна больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предположил, что после отказа от моратория Москва может предпринять дальнейшие шаги по размещению таких ракет.

    Сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования.

    В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

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    2 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Военкор Подоляка объяснил заявления Трампа о подлодках у берегов России

    Военкор Подоляка: Заявления Трампа о подлодках у берегов России являются манипуляцией

    Tекст: Вера Басилая

    Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями, а сами субмарины постоянно находятся на боевом дежурстве.

    Подоляка заявил, что президент США Дональд Трамп, говоря о переброске американских атомных подлодок к берегам России, имел в виду субмарины класса «Огайо», каждая из которых способна нести по 24 межконтинентальные баллистические ракеты, пишет «Московский комсомолец». Он уточнил, что каждая ракета оснащена тремя ядерными боезарядами.

    По словам Подоляки, заявления Трампа не отражают реальной военной активности: «Раньше это никого особо не волновало. Стоило Трампу заявить, что лодки вышли, и это стало мировой сенсацией». Блогер заявил, что американские подлодки, как и российские, находятся на постоянном дежурстве, и минимум две субмарины всегда в море, ожидая приказа.

    Подоляка раскритиковал заявления о том, что субмарины якобы приближаются к России – по его мнению, такие трактовки «глупы и не выдерживают никакой критики». Он отметил, что американские стратегические подлодки не патрулируют у российских берегов, а просто выполняют обычное боевое дежурство, как и десятилетиями раньше.

    Военный эксперт называет высказывания Трампа манипуляцией, рассчитанной на неосведомленную публику и влияющей на мировые финансовые рынки. Министерство обороны США даже не стало комментировать эти заявления, что, по мнению Подоляки, подтверждает их сугубо популистский характер.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

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    2 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Reuters сообщил о «ловушке обязательств» из-за угроз Трампа ядерными подлодками

    Reuters: Трамп создает ловушку обязательств угрозой ядерными подлодками

    Reuters сообщил о «ловушке обязательств» из-за угроз Трампа ядерными подлодками
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп создает «ловушку обязательств», заявив о возможности размещения ядерных подводных лодок, заявил Reuters эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

    Кристенсен считает, Трамп создает «ловушку обязательств» для России, обсуждая возможность размещения ядерных подводных лодок, передает Ura.ru со ссылкой на агентство Reuters.

    По его словам, подобные заявления подпитывают ожидания о возможном применении ядерного оружия США в случае дальнейшей эскалации в отношениях между странами.

    Кристенсен также уточнил, что атомные субмарины входят в состав ядерной триады США и уже сейчас способны запускать ракеты по целям на территории России. По его словам, подобные подлодки всегда находятся в боевой готовности и не требуют особого перевода на новые позиции.

    Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что заявления Дональда Трампа о переброске атомных подлодок класса «Огайо» к российским берегам не подтверждаются реальными действиями. Дональд Трамп заявил, что решение о переброске атомных подводных лодок связано с необходимостью обеспечения «безопасности» граждан США.

    Напомним, Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания Дмитрия Медведева.

    Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

    Военный аналитик Алексей Анпилогов спрогнозировал возможный ответ России на приказ Трампа о размещении американских атомных подлодок.

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    2 августа 2025, 23:21 • Новости дня
    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»

    Объявлено о визите Уиткоффа в Москву «на выходных»
    @ Chris Kleponis /IMAGO/CNP/Medi/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву «на этих выходных», заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер выразил надежду, что Уиткофф «сможет добиться прорыва» в вопросе украинского урегулирования, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По словам Уитэкера, визит Уиткоффа направлен на поиск возможностей для продвижения переговорного процесса по ситуации на Украине. Представитель США подчеркнул, что Вашингтон стремится получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта. Он также выразил надежду, что поездка сможет «принести некоторые плоды» в вопросе урегулирования ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

    Комментарии (2)
    3 августа 2025, 05:47 • Новости дня
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    Постпред США при НАТО Уитэкер объяснил поставки ВСУ оружия давлением на Россию
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Уитэкер заявил, что Вашингтон оказывает давление на Россию поставками американского оружия Киеву, при этом оплату вооружений берут на себя европейские союзники. Он подчеркнул, что цель – «вернуть» Россию за стол переговоров и добиться долгосрочного прекращения огня.

    Уитэкер отметил, что Вашингтон стремится не допустить исчерпания запасов вооружений у Киева, поэтому поставки союзникам по НАТО, передающим их Украине, призваны поддерживать необходимый уровень военной помощи, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине, считая, что поставки оружия Киеву создают условия для мирного решения. Уитэкер подчеркнул, что, по мнению Трампа, конфликт не завершится военным путем, а закончится только переговорами о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отклонила ультиматумы Вашингтона. США пригрозили ввести санкции против России, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных, сообщил Уитэкер.

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    2 августа 2025, 18:42 • Новости дня
    The Hill: Сенат США отложил рассмотрение санкций против России до конца лета

    Tекст: Вера Басилая

    Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщает The Hill.

    Сенат США не примет новый законопроект о расширении антироссийских санкций до конца лета, передает ТАСС.

    По данным The Hill, республиканские сенаторы покидают Вашингтон до сентября, а рабочая сессия завершится в начале августа. Законопроект предусматривает ужесточение ограничительных мер против России, включая введение вторичных санкций для третьих стран, сотрудничающих с Москвой. Авторы инициативы – сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут), которые предложили ввести импортные пошлины в 500% на товары из стран, импортирующих нефть, газ и уран из России.

    Издание отмечает, что решение о введении новых ограничений на лето переходит к президенту США Дональду Трампу. Сенатор Рэнд Пол ранее предупредил, что наибольший ущерб от принятия закона понесут сами Соединенные Штаты как в экономике, так и в стратегической сфере.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности США ввести новые санкции против России, несмотря на умение Москвы их обходить.

    Трамп ранее заявил, что сокращает срок действия ультиматума, выдвинутого России.

    Президент России Владимир Путин отверг ультиматум Трампа.


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    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

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    3 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Госдеп США: Вашингтон стоит плечом к плечу с Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона продолжает поддержку киевского режима, поскольку та пытается установить «всеобъемлющее и полное прекращение огня», сообщила заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Миньон Хьюстон.

    Для американского руководства приоритет – это долговременный и прочный мир в регионе, заявила Хьюстон, передает РБК.

    «Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения», – указала представитель ведомства.

    США возлагают надежды на переговоры России и Украины, и будут оставаться рядом, пока не удастся установить прочный мир, заключила она.

    Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Вашингтон пытается усилить давление на Москву, передавая киевскому режиму больше американского оружия.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    3 августа 2025, 15:12 • Новости дня
    Turkiye: Разрешение Турции нужно для прохода подлодок США в Черном море
    Turkiye: Разрешение Турции нужно для прохода подлодок США в Черном море
    @ Diego Cupolo/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для размещения ядерных подводных лодок в Черном море Соединенные Штаты обязаны получить разрешение от Турции согласно конвенции Монтре, пишет турецкое издание Turkiye.

    Такое требование связано с положениями конвенции о проливах Монтре, регулирующей проход военных кораблей через проливы и их пребывание в Черном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Turkiye.

    Эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер пояснил, что конвенция ограничивает не только вход военных кораблей нечерноморских государств, но и их время нахождения в регионе. Он подчеркнул, что документ не предусматривает постоянного присутствия атомных подлодок в Черном море.

    «Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение», – заявил Эркинер.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания зампреда СБ России Дмитрия Медведева. Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

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    4 августа 2025, 21:32 • Новости дня
    Индия ответила США из-за импорта российской нефти

    МИД Индии ответил США на обвинения в импорте российской нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Дели отметили, что негативная реакция Вашингтона последовала после перенаправления традиционных поставок нефти в Европу с началом конфликта.

    Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что его страна подверглась нападкам со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза за импорт нефти из России, передает ТАСС.

    По словам дипломата, Индия начала покупать российскую нефть после того, как традиционные поставки были перенаправлены в Европу с началом конфликта на Украине.

    «На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Соединенные Штаты в то время активно поощряли такой импорт Индии для укрепления стабильности мировых энергетических рынков», – указал Джайсвал в заявлении.

    Он добавил, что ранее Соединенные Штаты поддерживали закупки российской нефти Индией, тогда как сейчас официальные лица в Вашингтоне и Брюсселе критикуют действия Нью-Дели. Действия властей США непредсказуемы, отметил Джайсвал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия оказалась под серьезным давлением со стороны США из-за продолжающихся закупок российской нефти.

    Президент США Дональд Трамп намерен существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее политики в отношении российской нефти. Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли.

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