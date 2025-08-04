Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Кремль оценил усилия США по украинскому урегулированию
Песков назвал важными усилия США по украинскому урегулированию
Посреднические шаги США по поиску мирного решения на Украине очень важны в контексте продолжающихся прямых переговоров между Москвой и Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и ожиданиях от нее, заявил, что США продолжают выполнять роль посредника в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.
Он отметил, что эти усилия имеют особое значение в условиях продолжающихся прямых переговоров между Москвой и Киевом.
Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность политико-дипломатическим методам разрешения конфликта.
Ранее СМИ писали, что ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.
Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.