Кремль оценил усилия США по украинскому урегулированию

Песков назвал важными усилия США по украинскому урегулированию

Tекст: Вера Басилая

Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и ожиданиях от нее, заявил, что США продолжают выполнять роль посредника в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

Он отметил, что эти усилия имеют особое значение в условиях продолжающихся прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Россия по-прежнему сохраняет приверженность политико-дипломатическим методам разрешения конфликта.

Ранее СМИ писали, что ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Россией и Украиной не приведет к изменению намерений президента России Владимира Путина.

Владимир Путин отмечал, что целью переговоров между Россией и Украиной должен стать долгосрочный мир, а неудовлетворенность президента США динамикой переговоров связана с завышенными ожиданиями.