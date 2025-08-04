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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

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    4 августа 2025, 13:43 • Новости дня

    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией

    Responsible Statecraft: Трамп должен подготовить план переговоров по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американское издание Responsible Statecraft призвало президента Дональда Трампа инициировать детальные переговоры с Россией для мирного урегулирования на Украине.

    В публикации Responsible Statecraft отмечается, что президент России Владимир Путин прав в необходимости обстоятельных переговоров для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования».

    Авторы полагают, что американской стороне следует создать тайный канал связи, чтобы направить этот документ российским властям. Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решение по Украине возможно только в ходе обстоятельных и не публичных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время на фоне истекающего срока по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп предупредил о введении новых антироссийских санкций, если перемирие на украинской территории не начнется в установленные сроки.

    Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей России является устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

    3 августа 2025, 22:10 • Новости дня
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот

    Tекст: Ирма Каплан

    Британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Дональду Трампу в связи с объявлением о том, что спецпредставитель Стив Уиткофф едет в Москву.

    «Разрешите мне избавить вас от лишних хлопот, так как вы не добьетесь прекращения огня, пока не будут выполнены все условия, которые Россия выдвигала в течение последних двух лет. Вы проиграли, но пытаетесь диктовать свои условия, это не сработает. Ваши санкции не сработают. Ваши тарифы не сработают», – написал он в соцсети Х.

    Более того, Торнтон предложил американцам три варианта.

    «Ядерное оружие, которого не будет. Наземные войска, которых не будет. Дайте русским то, чего они хотят. Единственный оставшийся у вас вариант», – резюмировал он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 1 августа заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни в преддверии санкций, которые Трамп планирует ввести против Москвы из-за Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Американист Борис Межуев назвал визит Уиткоффа в Москву его «дембельским аккордом».

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    3 августа 2025, 23:07 • Новости дня
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    @ Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В Швейцарии разгорается полемика после того, как США объявили о введении 39-процентной пошлины для альпийской страны в день ее национального праздника.

    Президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер обвиняют в ошибке при подготовке торговой сделки, которую она надеялась заключить с администрацией американского президента Дональда Трампа, пишет Financial Times (FT).

    Поздно вечером в четверг Келлер-Зуттер провела «убийственный» телефонный разговор с Трампом, сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Этот 30-минутный разговор стал итогом более трех месяцев и сотен часов переговоров, в ходе которых швейцарские официальные лица считали, что находятся на пути к заключению соглашения, аналогичного британскому о пошлине в 10%. Вместо этого Трамп объявил в пятницу о 39-процентной ставке, одной из самых высоких в мире, когда Швейцария отмечала свой национальный праздник», – пишет газета.

    Швейцарские СМИ резко раскритиковали Келлер-Зуттер за политический провал. Газета SonntagsZeitung назвала переговоры «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick заявил, что это величайшее поражение Швейцарии с 1515 года, когда она проиграла битву с французами.

    В июле Келлер-Зуттер, министр финансов и президент Швейцарии, заявила, что нашла «подход к Трампу» в отличие от многих других стран, которым с трудом удавалось добиться встреч с официальными лицами США.

    Швейцарская сторона была готова согласиться на 10-процентный тариф, базовую ставку Трампа, сообщали два источника FT, знакомых с ситуацией. Эта переговорная позиция была одобрена Берном 4 июля.

    Но во время телефонного разговора в четверг Трампа волновало только одно: дефицит торгового баланса Швейцарии с США в размере 39 млрд долларов и то, что еще может предложить эта «очень богатая» альпийская страна.

    «Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10% недостаточно, и все, на чем он может сосредоточиться, так это на том, какэ Швейцария ворует деньги у США. Келлер-Зуттер ничего не могла возразить», – сказал один из источников издания.

    Напомним, президент США подписал указ о введении с 7 августа новых пошлин от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что США наказывают Швейцарию.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 02:05 • Новости дня
    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на сделку с Трампом

    Times назвала причину согласия фон дер Ляйен на «ужасную сделку» с Трампом
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за то, что она согласилась с «ужасными» торговыми требованиями американского президента Дональда Трампа, хотя до этого вела воинственную риторику и грозилась ответными мерами США, но у нее была веская причина – американский контингент.

    По словам старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Фанк Киркегора, сделка «ужасна для Европы» с позиции торговли.

    «Если вы ответственный лидер, у вас нет иного выбора, кроме как удержать на своей стороне доминирующую военную силу в НАТО, а именно – Америку Трампа», – приводит ТАСС комментарий Киркегора для Times.

    Эксперт и издание считают, что фон дер Ляйен «сдала назад» после воинственных угроз ответными санкциями США из-за опасений за безопасность ЕС, способность Трампа вывести весь контингент с территории Евросоюза и ради, в какой-то степени, европейского бизнеса.

    Times сравнивает поведение председателя Еврокомиссии с действиями главы НАТО на переговорах с Трампом. Последний назвал Трампа «папочкой» и согласился со всеми его доводами о повышении оборонных затрат странами НАТО. Фон дер Ляйен, как выразился Киркегор, должна была «сделать это грязное дело», согласившись на условия американца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предлагал Евросоюзу купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов. Еврокомиссия подтвердила невозможность обязать компании Евросоюза закупать именно американские энергоресурсы и представила список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины.

    В КНДР сделку по пошлинам между Евросоюзом и США назвали для Брюсселя унизительной, так как выявила зависимость от Вашингтона.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    4 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева

    Песков: Внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин

    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внешнеполитический курс России определяется президентом Владимиром Путиным, несмотря на различные оценки ситуации среди представителей российского руководства, включая зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В российском руководстве существуют разные мнения по вопросам внутренней и внешней политики, однако окончательное решение принимает президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, как и другие представители власти, может придерживаться более жестких позиций, что естественно для любой страны.

    Песков подчеркнул, что подобная разница во взглядах существует и в руководстве США, и в европейских странах. «В каждой стране члены руководства имеют разные рабочие точки зрения на происходящие события и разный настрой», – заявил он, комментируя резкие заявления Медведева.

    В то же время Песков сделал акцент на том, что определяющей является именно позиция главы государства. «В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства, то есть президент Путин», – заявил Песков.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки».

    Позже Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» после заявлений Медведева.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    3 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Госдеп США: Вашингтон стоит плечом к плечу с Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона продолжает поддержку киевского режима, поскольку та пытается установить «всеобъемлющее и полное прекращение огня», сообщила заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Миньон Хьюстон.

    Для американского руководства приоритет – это долговременный и прочный мир в регионе, заявила Хьюстон, передает РБК.

    «Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения», – указала представитель ведомства.

    США возлагают надежды на переговоры России и Украины, и будут оставаться рядом, пока не удастся установить прочный мир, заключила она.

    Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Вашингтон пытается усилить давление на Москву, передавая киевскому режиму больше американского оружия.

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    4 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    Степашин объяснил символичность заявлений Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не случайно решил сделать заявления по поводу слов президента США Дональда Трампа в ходе поездки на Ваалам вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    Выбор Валаама неслучаен – остров является одним из духовных центров страны, глава государства лично участвовал в восстановлении острова и храмов, а также курировал работы и выделял средства, напомнил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой».

    Степашин напомнил, что Путин – глубоко верующий человек, и добавил, что в сложные периоды народ страны всегда пытался найти духовные истоки.

    «Даже когда наша страна была коммунистической и атеистической, к Богу также обращались. Поэтому для меня это очевидно, почему именно Валаам был выбран президентом на этот раз для публичных высказываний», – заключил он.

    Напомним, российский президент отверг ультиматумы президента США. Путин пояснял, что переговоры между Москвой и Киевом должны привести к долгосрочному миру, а разочарования Трампа объясняются завышенными ожиданиями.

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    4 августа 2025, 00:08 • Новости дня
    Bild сообщила, что будет при отказе России отвечать на ультиматум Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские войска наступают на Красноармейск с нескольких направлений, используя тактику полуокружения, которую ранее применяли в районе Константиновки в ДНР, и технологическое превосходство, пишет немецкий таблоид, отмечая, что для ВСУ это очень плохие новости.

    «Российские войска продвигаются все дальше и дальше по Украине – за прифронтовой город ведется особенно ожесточенная борьба. 68-я бригада ВСУ, дислоцировавшаяся там в течение нескольких месяцев, находится под сильным давлением, в то время как российская армия пытается отрезать их пути снабжения. Что произойдет, если котел закроется? И может ли ультиматум Дональда Трампа сыграть свою роль?» – задается вопросом таблоид Bild.

    Ответить помогает военный эксперт Карло Масала, который допускает полное освобождение Красноармейска, поскольку ситуация там «крайне критическая», так как город является к тому же логистическим центром ВСУ.

    С другой стороны, последствия по истечении ультиматума Трампа, возможно, что-то изменят, но, по мнению военного эксперта Томаса Тайнера, и тут мяч на стороне Москвы.

    «Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит. Если мы действительно хотим закончить этот конфликт, нам следует понимать, что путь к миру лежит через российскую экономику. Если экономика России начнет рушиться, тогда мы сможем поставить ультиматум: либо полный крах экономики, либо выход с Украины», – приводит ИноСМИ слова немецкого эксперта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    При этом Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщила газета The Hill.

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    3 августа 2025, 21:06 • Новости дня
    Вучич допустил встречу с Путиным в Китае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время поездки на торжества в Китае в сентябре.

    Вучич пояснил, что будет находиться в Китае с 1 по 6 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что есть вероятность приезда и других мировых лидеров, включая экс-президента США Дональда Трампа, но о их участии информации пока нет.

    Вучич рассказал, что 3 сентября Си Цзиньпин организует официальный ужин для участников торжеств, а 5 сентября еще один ужин устроит один из крупных мировых лидеров, чье имя пока не раскрывается по соображениям безопасности. Вучич намерен остаться в Китае до этого события.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что подготовки ко встрече президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Китае с российской стороны не ведется, но она может произойти.

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    3 августа 2025, 15:12 • Новости дня
    Turkiye: Разрешение Турции нужно для прохода подлодок США в Черном море
    Turkiye: Разрешение Турции нужно для прохода подлодок США в Черном море
    @ Diego Cupolo/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для размещения ядерных подводных лодок в Черном море Соединенные Штаты обязаны получить разрешение от Турции согласно конвенции Монтре, пишет турецкое издание Turkiye.

    Такое требование связано с положениями конвенции о проливах Монтре, регулирующей проход военных кораблей через проливы и их пребывание в Черном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Turkiye.

    Эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер пояснил, что конвенция ограничивает не только вход военных кораблей нечерноморских государств, но и их время нахождения в регионе. Он подчеркнул, что документ не предусматривает постоянного присутствия атомных подлодок в Черном море.

    «Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение», – заявил Эркинер.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки в «определенных регионах» в ответ на высказывания зампреда СБ России Дмитрия Медведева. Пентагон отказался раскрывать конкретные районы размещения атомных подлодок США.

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    4 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

    Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако для ее проведения требуется завершение экспертной работы и достижение договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.

    Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    4 августа 2025, 04:41 • Новости дня
    Трамп подтвердил передислокацию двух субмарин США

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил передислокацию двух атомных подлодок в «соответствующие регионы» в ответ на вопрос журналистов перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    «Они находятся в регионе, там, где им нужно быть», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, ранее Трамп заявил, что после слов зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в определенных регионах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон не стал раскрывать направление движения этих подлодок, однако эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен в комментарии Reuters отметил, что Трамп создает «ловушку обязательств», заявив о возможности размещения ядерных подводных лодок.


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    4 августа 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков заявил о постоянном боевом дежурстве подлодок США

    Песков: Ядерные подлодки США несут боевое дежурство независимо от заявлений

    Песков заявил о постоянном боевом дежурстве подлодок США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские подводные лодки с ядерным вооружением продолжают нести постоянное боевое дежурство, независимо от высказываний политиков и публичных дискуссий, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Американские ядерные подводные лодки находятся на боевом дежурстве независимо от высказываний политиков, передает ТАСС.

    Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

    Песков подчеркнул: «В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс».

    Дискуссия между Трампом и Медведевым в социальных сетях стала поводом для комментария представителя Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил передислокацию двух атомных подлодок в соответствующие регионы.

    Трамп заявил, что приказ о размещении атомных субмарин был отдан после слов Дмитрия Медведева.

    Эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен отметил, что заявления Трампа создают «ловушку обязательств» вокруг вопроса о размещении ядерных подводных лодок.

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    4 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    В Китае заявили о переоценке Трампом влияния США на мировую торговлю

    China Daily: Трамп не сможет изменить правила торговли протекционистскими мерами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп переоценил влияние Соединенных Штатов на международный товарооборот и не сможет изменить правила мировой торговли, сообщает China Daily.

    Китайское издание пишет, что Дональд Трамп переоценивает влияние США на мировую торговлю и не сможет изменить ее правила за счет протекционистских мер, передает ТАСС.

    Авторы указывают, что на долю США приходится около 17% глобального товарооборота, таким образом Вашингтон переоценивает свою способность повлиять на изменение торговых правил в мире, «просто размахивая тарифной дубинкой».

    Издание обращает внимание на попытки Трампа давить на Индию с требованием отказаться от закупок российской нефти. По мнению авторов, такой подход только еще больше осложнит торговые переговоры между США и Индией, которые и так находятся в сложной ситуации.

    Авторы напоминают, что нынешний глава Белого дома не предложил миру эффективных торговых правил, а его односторонняя протекционистская политика, замаскированная под «искусство сделки», не приносит результата. Они также отмечают, что подобное давление ощущают и другие крупные экономики, например Евросоюз.

    В материале подчеркивается, что Белый дом постоянно связывает тарифную войну с геополитическими вопросами, включая кризис на Украине, что лишь усложняет как торговые отношения, так и решение насущных проблем. Авторы делают вывод, что повышение пошлин не приведет к пополнению бюджета США, не компенсирует дефицит и не создаст новых рабочих мест.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика и введение пошлин «воскресили» экономику США.

    Трамп также заявлял, что Индия якобы прекратит приобретать нефть у России в обмен на торговую сделку с США. В Индии опровергли заявления западных СМИ о приостановке закупок российской нефти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему сроки ультиматума Трампа не влияют на российскую экономику.

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    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

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    Новые границы России признали в Америке с умыслом

    Власти Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги и его жены поступили как старые друзья – и прислали в Россию официальное письмо с признанием конституционных границ РФ от Херсона до Курил. Но это, скорее всего, не просто жест дружбы. В нем есть грандиозный замысел. Подробности

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    «Мы про Д'Артаньяна знаем в сто раз больше, чем про казачьих атаманов»

    «Казачество стояло за беспримерным расширением территорий России, сделав ее самым большим государством на планете». Писатель Захар Прилепин написал книгу о казачьем атамане Степане Разине и рассказал газете ВЗГЛЯД, являются ли казаки отдельным народом и в чем состоит современная задача казачества. Подробности

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    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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