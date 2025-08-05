Говорить все страны должны не только о ракетах, но и о иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.0 комментариев
Мэр Зеленский сообщил о повреждении инфраструктуры в Лозовой Харьковской области
Мэр Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Лозовой
В Лозовой Харьковской области после повреждения инфраструктуры часть города осталась без электричества, возникли перебои с подачей воды и изменилось движение транспорта, сообщил мэр Сергей Зеленский.
По его словам, критическая инфраструктура была повреждена в городе Лозовая Харьковской области, в результате чего возникли перебои с подачей воды и электроэнергии, передает ТАСС.
Зеленский уточнил: «Повреждена критическая инфраструктура <…>. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города. Есть изменения в транспортном сообщении».
Минувшей ночью в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на объекте критической инфраструктуры в Сумах произошел взрыв. В Черниговской области повреждены два объекта критической инфраструктуры. Владимир Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.