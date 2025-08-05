Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Turkiye узнала о скором визите президента Турции Эрдогана на Украину
Намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину, как сообщается, по приглашению Владимира Зеленского, вызвало неоднозначную реакцию в дипломатических кругах, пишет газета Turkiye.
«Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что президент Турции Эрдоган вскоре посетит Киев, а одной из важнейших тем переговоров станет ратификация соглашения о свободной торговле», – приводит газета Turkiye данные украинского посла в Стамбуле.
Он добавил, что повестка затронет и мирные усилия в российско-украинском конфликте.
Газета отмечает, что помимо миротворческих усилий, президент Эрдоган будет преследовать и экономические цели
«Экономическое сотрудничество также сыграет важную роль в визите Эрдогана в Киев. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступит в силу. Оно увеличит объем торговли между двумя странами и будет способствовать восстановлению Украины», – сказано в материале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что площадка в Турции пользуется доверием всех сторон при обсуждении урегулирования ситуации на Украине.
Власти Турции выразили уверенность в необходимости поддерживать активный диалог по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на регулярные попытки его сорвать.