Turkiye узнала о скором визите президента Турции Эрдогана на Украину

Tекст: Ирма Каплан

«Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что президент Турции Эрдоган вскоре посетит Киев, а одной из важнейших тем переговоров станет ратификация соглашения о свободной торговле», – приводит газета Turkiye данные украинского посла в Стамбуле.

Он добавил, что повестка затронет и мирные усилия в российско-украинском конфликте.

Газета отмечает, что помимо миротворческих усилий, президент Эрдоган будет преследовать и экономические цели

«Экономическое сотрудничество также сыграет важную роль в визите Эрдогана в Киев. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией вступит в силу. Оно увеличит объем торговли между двумя странами и будет способствовать восстановлению Украины», – сказано в материале.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что площадка в Турции пользуется доверием всех сторон при обсуждении урегулирования ситуации на Украине.

Власти Турции выразили уверенность в необходимости поддерживать активный диалог по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на регулярные попытки его сорвать.