Глава МИД Украины Сибига запросил у Польши кредит на 120 млн евро на вооружения

Tекст: Денис Тельманов

Киев обратился к Варшаве с просьбой предоставить кредит в размере 120 млн евро, чтобы закупить вооружение у Польши, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во время переговоров с главой польской дипломатии Радославом Сикорским обсуждалась возможность получения кредита на покупку продукции оборонной отрасли Польши.

По словам Сибиги, в приоритете Киева находятся польские зенитные ракетные комплексы «Перун», которые, как отметил министр, уже показали свою эффективность на поле боя.

Министр также уточнил, что кредит позволит Украине приобрести именно те виды вооружения, которые производятся в Польше. На пресс-конференции Сикорский подтвердил, что Варшава готовится передать Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи в текущем году.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые поставки вооружения Киеву становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО, продолжая поставки оружия, играют с огнем и усиливают конфликт. В Кремле неоднократно заявляли, что милитаризация Украины негативно сказывается на перспективах переговоров между Москвой и Киевом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заключила соглашение с американской стороной о военном кредитовании для обновления своих вооруженных сил.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что все 350 млрд долларов, переданные США на Украину, действительно были потрачены Киевом на вооружение.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время официального визита в Киев обсудил с Владимиром Зеленским укрепление противовоздушной обороны на Украине и совместное производство оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил острую нехватку вооружений на Украине, что вынуждает Киев регулярно «клянчить оружие».