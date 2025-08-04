В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.3 комментария
СБУ заявила о выявлении «шпиона» в транспортной службе Минобороны Украины
Украинская служба безопасности заявила о задержании мобилизованного военнослужащего, обвиняемого в передаче координат и корректировке ударов по ВСУ в Днепропетровской области.
Задержание произошло на этапе прохождения общевойсковой подготовки на военном полигоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Мужчина был мобилизован в боевую бригаду государственной специальной транспортной службы Минобороны Украины.
Согласно заявлению СБУ, задержанный сначала передал геолокацию воинской части, где находился на подготовке, а затем начал собирать и другие данные о дислокации формирований ВСУ.
Его задачей якобы была корректировка воздушных атак по украинской армии в Днепропетровской области. Мужчине предъявили обвинение в госизмене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре СБУ задержала 12 человек, которых обвинили в шпионаже за аэродромами с F-16 на Украине. Среди задержанных оказались дезертиры из украинских силовых структур.