В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.0 комментариев
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне тревоги
Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги
На фоне объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области на Украине раздались взрывы.
В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
По информации канала, сигнал воздушной тревоги звучал на всей территории страны. В Telegram-канале «Общественного» отмечается: «В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов».
С октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по украинской инфраструктуре, начав это после теракта на Крымском мосту, в организации которого, по оценке российских властей, участвовали украинские спецслужбы. Целями ударов становятся объекты оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что удары наносятся исключительно по военным объектам, а не по жилым кварталам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на территории Хмельницкой области также произошли взрывы, совпавшие с объявлением воздушной тревоги по всей стране. Серия взрывов была зафиксирована в Староконстантинове Хмельницкой области, где на восточной окраине города находится военный аэродром.