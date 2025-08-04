«Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении

Tекст: Ирма Каплан

«Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

«В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

«В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

«За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.





Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.