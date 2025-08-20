Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военнослужащие ВС России выбрались из окружения украинских военных на красноармейском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». «Проказник» сообщил: «Готовимся к штурму. И слышим позади какие-то шорохи. Мы пароль назвали, окрикнули. И начинаются выстрелы. Выстрелы где-то там с трех стволов. Тут мы поняли, что попали в окружение. Противники зашли каким-то образом за спину нам. Начал работать миномет. Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю».

По его словам, решение о выходе по открытому полю было принято единогласно и застало в врасплох боевиков ВСУ, которые окружили группу штурмовиков РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил об успехах российских войск у Константиновки и Красноармейска. Российские подразделения продвинулись на всех направлениях в ДНР. В районе Клебан-Быкского водохранилища продолжаются бои.