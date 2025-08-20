Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Российские военные вырвались из окружения по открытому полю под Красноармейском
Группа российских военных смогла покинуть окружение украинских сил, выбравшись по открытому полю на красноармейском направлении в ДНР, рассказал военнослужащий 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным «Проказник».
По его словам, военнослужащие ВС России выбрались из окружения украинских военных на красноармейском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». «Проказник» сообщил: «Готовимся к штурму. И слышим позади какие-то шорохи. Мы пароль назвали, окрикнули. И начинаются выстрелы. Выстрелы где-то там с трех стволов. Тут мы поняли, что попали в окружение. Противники зашли каким-то образом за спину нам. Начал работать миномет. Противники начинают лопатками стучать, окапываются. Думаем, пока не окопались, надо идти. Предложил такой наглый и дерзкий вариант пойти по полю».
По его словам, решение о выходе по открытому полю было принято единогласно и застало в врасплох боевиков ВСУ, которые окружили группу штурмовиков РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин заявил об успехах российских войск у Константиновки и Красноармейска. Российские подразделения продвинулись на всех направлениях в ДНР. В районе Клебан-Быкского водохранилища продолжаются бои.