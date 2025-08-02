МИД Британии предсказал затяжные переговоры по украинскому конфликту

Глава МИД Британии Лэмми усомнился в завершении украинского конфликта в этом году

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми в интервью изданию The Guardian поделился ожиданиями относительно сроков урегулирования конфликта на Украине, передает «Царьград». По его словам, маловероятно, что в течение ближайшего года удастся достигнуть соглашения.

Лэмми высказал мнение, что переговоры по ситуации на Украине будут продолжаться и через год.

Британский дипломат подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции Москвы и ее готовности вести диалог о мире. Лэмми отметил, что ключевым фактором в разрешении конфликта остается готовность России к переговорам.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.