Риттер сообщил о наличии у России и США оружия мгновенного удара

Американский аналитик Риттер заявил о наличии мгновенного оружия у России и США

Tекст: Вера Басилая

Россия и США обладают оружием, способным нанести мгновенный удар друг по другу, напряжение реально, сообщил бывший аналитик разведки США Скотт Риттер, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация вернулась к уровню напряженности 1980-х годов, когда обе стороны имели подобные возможности.

Риттер отметил, что такое развитие событий создало гораздо более опасные условия для мира и подчеркнул необходимость контроля над вооружениями. По его словам, нынешнее положение дел связано с утратой доверия между странами, в частности после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что выход из моратория на РСМД имел отрезвляющий эффект для Запада.

Россия объявила об отказе от моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям.