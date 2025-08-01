Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.13 комментариев
Путин сообщил о позоре Киева при попытке вернуть суверенитет
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти попытались вернуть стране часть суверенитета в ситуации с НАБУ и САП, но не преуспели и только опозорились.
«Они попытались как-то что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось, свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули», – сказал Путин, передает ТАСС.
По его словам, лучше бы руководство Украины вообще не предпринимало подобных шагов. Путин подчеркнул, что сама идея о возвращении суверенитета является правильной, однако действия Киева лишь привели к унижению.
Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, ограничивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.
В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.