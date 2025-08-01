Украинский ФК «Александрия» оштрафовали за расистское поведение болельщиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 25 июля в Польше на игре с сербским «Партизаном», когда после первого гола болельщики украинской команды оскорбляли игроков соперника, а также выкрикивали оскорбления в адрес московского ЦСКА, передает ТАСС.

Согласно решению УЕФА, сумма штрафа составила 20 тыс. евро. Пресс-служба организации уточнила, что при повторном нарушении в течение двух ближайших лет последует частичное закрытие трибун на домашнем матче еврокубков.

На ответном матче организаторы запретили футболистам «Александрии» выходить на поле с флагом страны. В ответной игре сербский клуб победил со счетом 4:0.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обогнала Украину в новом рейтинге УЕФА, несмотря на продолжающееся отстранение от еврокубков. Страна заняла 26-е место с 18,299 балла.