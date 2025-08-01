Беженец сообщил об убийстве ВСУ 15 жителей Новоукраинки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные в селе Новоукраинка под Красноармейском взорвали подвал, где прятались 17 мирных жителей, передает ТАСС. По словам одного из выживших Алексея Ламина, бойцы ВСУ сначала загнали людей в подвал, а затем при помощи дрона закидали его минами. В результате атаки погибли 15 человек, среди которых были четверо детей.

Ламин рассказал, что военные пришли во двор вечером, начали стрелять, а затем закидывать гранаты. Жители спрятались в подвале, после чего по ним ударил дрон «Баба-яга» с тяжелыми боеприпасами, вероятно, противотанковыми минами.

Мужчина сообщил, что первыми жертвами стали четверо детей, а затем погибла его семья. По его словам, причиной атаки стала информация, которую украинским военным передал сосед о нахождении российских военных в доме Ламиных. Семья перебралась в Новоукраинку после уничтожения их дома в соседнем селе Чунышино.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» также заняла Темировку в Запорожской области.